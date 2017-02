AB’den enerji altyapısına 444 milyon euroluk destek (english)

AB, üye ülkelerde enerji altyapısının geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler için 444 milyon euro destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) tarafından, üye ülkelerin enerji altyapısının geliştirilmesine yönelik öncelikli projelere 444 milyon euro destek sağlanacak.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik, elektrik, akıllı şebekeler ve doğalgaz yatırımlarını kapsayan 18 projeye destek verecek.

Avrupa enerji şebekelerinin birbirine bağlanarak enerji arz güvenliğinin artırılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegre edilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak projelere verilecek destek miktarı 444 milyon euro olacak.

“AB Enerji Birliği” hedeflerine ulaşmak açısından önemli olan bu 18 projenin finansmanı AB’nin altyapı destekleme programı “Avrupa’yı Birleştirme Mekanizması” tarafından karşılanacak.

Söz konusu desteğin, 176 milyon euroluk kısmı 7 elektrik sektörü projesine, 228 milyon euroluk kısmı 10 gaz projesine ve 40 milyon euroluk kısmı ise akıllı şebeke projesine verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Komisyonu Enerji Birliği’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, üye ülkelerin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sefcovic, “Bunlar önemli sınır ötesi sonuçları olacak projeler. Enerji Birliği’nin Avrupa için ne anlama geldiğini ve Avrupa Birliği’nin yakın bir iş birliğiyle nasıl daha güçlü olabileceğini gösteren somut işaretlerdir.” ifadesini kullandı.

AB Komisyonu’nun Enerji ve İklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete de bu desteğin daha rekabetçi ve temiz bir enerji piyasası oluşturulmasında dönüm noktası olduğunu bildirdi. Canete, şunları kaydetti:

“Amacına uygun bir enerji altyapısı yenilenebilir enerjinin büyümesi için çok önemli. Bu iyileştirme sayesinde, ‘Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji’ paketindeki önerilerin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşıldı. AB, Avrupalı tüketicilere daha sürdürülebilir, ucuz ve güvenli enerji sağlanması konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.”

ABHaber,bildiriyor:

EU invests €444 million in key energy infrastructure

Today EU Member States agreed on the Commission’s proposal to invest €444 million in priority European energy infrastructure projects. The 18 selected electricity, smart grids and gas projects will contribute to achieving the Energy Union’s goals by connecting European energy networks, increasing security of energy supply, and contributing to the sustainable development by integrating renewable energy sources across the EU. Investing in sustainable and renewable energy sources helps accelerate the energy transformation in Europe and foster green growth and jobs – all priorities of the Juncker Commission. Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič said: “I welcome today’s agreement by the Member States. These are important projects with major cross-border implications. They are a tangible sign of what the Energy Union means for Europe and how the European Union can help making our countries stronger by cooperating closely together.” Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete said: “This is another milestone in the setup of a cleaner, more competitive European energy market. An energy infrastructure which is fit for purpose is essential for renewables to thrive. Thanks to this upgrade, the proposals in the Clean Energy for All Europeans package are even closer to become a reality. The EU is demonstrating its commitment to delivering cheaper, more sustainable and secure energy to European consumers”. The money for the chosen projects comes from the Connecting Europe Facility, the EU’s funding support programme for infrastructure.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_all_projects_receiving_eu_support_under_the_current_call.pdf

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy