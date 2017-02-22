AB’den çokuluslu şirketlerin haksız vergi avantajlarına karşı yeni düzenleme

Avrupa Birliği ülkelerinin maliye bakanları çok uluslu şirketlerin yasal boşlukları kullanarak haksız vergi avantajı sağlamalarını engelleyecek yasal düzenleme konusunda anlaştı.

2020 yılında yürürlüğe girecek düzenlemeyle şirketlerin vergi indirimi ya da vergi muafiyeti sağlanan ülkelerdeki operasyonlarının Avrupa Birliği normlarına göre adil vergilendirilmesini kolaylaştırması bekleniyor.

Avrupa Birliği dönem başkanı Malta’nın Maliye Bakanı Edward Scicluna, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısının ardından tasarıyla ilgili bilgi verdi.

Scicluna, şirketlerin vergilendirmeden kaçmak için kullandığı Avrupa Birliği üyesi ve birliğe üye olmayan ülkelerin vergi sistemleri arasındaki yasal boşlukları olarak tarif edilen hibrid uyumsuzluklarla ilgili düzenleyici kurallar üzerinde bir tasarıda anlaştıklarını söyledi.

Apple, Amazon, Google ve Starbucks gibi Amerika Birleşik Devletleri merkezli küresel şirketler daha önce haksız vergi avantajları iddialarıyla Avrupa Birliği Komisyonu’nun vergi soruşturmalarına konu olmuştu.

Konsey toplantısında önümüzdeki ay Avrupa Birliği’nden ayrılık müzakerelerine başlayacak ve yatırımları çekmek için vergi avantajlarına olumlu yaklaşan İngiltere de yer aldı.

İngiltere’nin Maliye Bakanı Philip Hammond geçtiğimiz ay Brexit görüşmelerinde İngiltere’nin Avrupa Birliği pazarına erişimini güvence altına alınmazsa, ekonomik modelinin Avrupa’nın vergi cenneti haline gelecek şekilde dönüşebileceğini açıklamıştı.

Euronews