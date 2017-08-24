AB’den Çin’e şişme botu çağrısı

AB Komisyonu, Çin’den Akdeniz’deki insan kaçakçılığı ile mücadeleye daha fazla destek istedi. Çin yapımı şişme botlar Akdeniz’de ölümleri artırıyor.

Die Welt gazetesine konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, Çin’den Akdeniz’deki insan kaçakçılığı ile daha yoğun bir şekilde mücadele etmesini talep etti. Bu konuda Çin’de imal edilen ve sonra insan kaçakçıları tarafından kullanılan lastik botları örnek gösteren AB Komiseri, ilgili AB kurumlarının “lastik bot ticaretinin güzergâhları hakkında” daha güvenilir bir tablo ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

AB dışişleri bakanları, insan kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla geçen temmuz ayında üye ülkelerin Libya’ya şişme bot ve dıştan takma tekne motoru satışına kısıtlama getirilebilmesi konusunda anlaşmıştı.

AB Sınır Koruma Ajansı Frontex’in verilerine göre 2017’nin ilk yedi ayında Libya’dan deniz yoluyla İtalya’ya yaklaşık 93 bin sığınmacı geldi. Bu sayının geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse aynı olduğunu bildiren Frontex, yine de Temmuz 2017’de Avrupa’ya gelen toplam sığınmacı sayısının geçen yıla oranla önemli ölçüde azaldığına dikkat çekiyor.

Gazetenin edindiği bilgilere göre insan kaçakçılarının kullandığı şişme botlar, Çin’de sadece üretilmekle kalmıyor, aynı zamanda oradaki internet alışveriş platformlarında “yüksek kaliteli sığınmacı botu” olarak da pazarlanıyor.

“Asıl sorun şişme bot satışı değil”

Gazeteye konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden Annemarie Loof, “sadece azami kâr peşinde koşan acımasız insan kaçakçılığı şebekelerinin, açık denize dayanıklı olmayan bu tür şişme botlar kullanarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yolculuğu daha da ölümcül kıldıklarını” söyledi. Ancak bu şişme botların satışının yasaklanmasının, insanları Akdeniz’de boğulmaktan kurtaramayacağını kaydeden Loof, “Bu botların satışı sadece daha büyük bir sorunun göstergesi. Asıl sorun, daha iyi ve daha güvenli bir yaşam arayışında olan insanların iltica edebilmeleri için, yasal ve güvenli imkanların sunulmaması” şeklinde konuştu.

Dw