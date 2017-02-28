AB’den Çin çelik levhalarına antidamping

AB, Çin’den ithal edilen ağır çelik levhalara nihai antidamping vergisi koydu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin’den birlik üyesi 28 ülkeye ithal edilen ağır çelik levhalarda damping uygulandığının belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Çin çelik üreticilerinin adil olmayan bir şekilde rekabet ettikleri ve AB piyasalarını maddi zarara uğrattıkları için Çin’den ithal edilen ağır çelik levhalara yüzde 65’le yüzde 73 oranında ek antidamping vergisi uygulanması kararı alındığı kaydedildi.

Alınan tedbirlerin, AB çelik üreticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada, AB’nin hali hazırda çelik sektörüne yönelik 41 adet ticari savunma önlemi bulunduğu ifade edildi.

Avrupa çelik sektörü özellikle ithal çelik ürünlerinin fiyatları ile rekabette çeşitli sıkıntılar yaşıyor. AB’deki çelik üreticileri, sıklıkla Çin’i çeşitli çelik ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmakla suçluyor.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kuralları, ürün fiyatlarında damping yapıldığının belirlenmesi durumunda ilave gümrük vergileri konmasına imkan sağlıyor.

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