AB’den ’15 Temmuz’ mesajı

Avrupa Birliği 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınayarak, “istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve istekli” olduğunu kaydetti.

Darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılın ardından, AB Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AB darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yineliyor” denildi.

Açıklamada, AB’nin Türkiye ve tüm Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “İnsan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü Avrupa Birliği’nin asli ilkeleridir. Bu ilkeler hem ilişkimizin temellerini hem de Türkiye ve Avrupa Birliği halklarının taleplerini bünyesinde barındırmaktadır. Kilit öneme sahip bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi olarak

Türkiye, bu ilkelere katıldığını taahhüt etmiştir. Darbe girişimi faillerinin her birini, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına tam bağlılık içerisinde adalete teslim etmek Türkiye’nin hakkıdır.”

Açıklamada, “AB, istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve isteklidir” de denilerek, bu amaçla ve AB’nin Türkiye ile olan yükümlülükleri çerçevesinde, 25 Temmuz tarihinde Brüksel’de, AB ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla karşılıklı ilgi alanları ve ortak zorlukların ele alınacağı bir Üst Düzey Siyasi Diyalog toplantısının yapılacağı hatırlatıldı.

Hürriyet-Reuters