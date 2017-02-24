AB’de yabancı dil öğrenen öğrenci sayısı artıyor

Okulda bir yabancı dil öğrenmek Avrupa Birliği içerisinde çok yaygın bir durum olarak biliniyor. Eurostat`a göre ortaokul öncesi 17 milyondan fazla öğrenci /veya bu eğitim düzeyinde %98,6 öğrenci) 2015`te en az bir dil eğitimi aldı.

Bu öğrenciler arasında 10 milyon fazlası (%58,8) iki veya daha fazla yabancı dil eğitimi görüyor. İngilizce açık farkla ortaokul öncesi en popüler yabancı dili oluyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci (%97,3) İngilizce, 5 milyonu (%33,8) Fransızca, 3 milyonu (%23,1) Almanca ve 2 milyonu (%13,6) İspanyolca dil eğitimi aldı.

Kıbrıs`ta 27,100 (%98) öğrenci orta eğitim öncesi eğitim düzeyinde en az bir yabancı dil, %10`u sadece bir, diğer % 88,0`ı en az iki yabancı dil öğreniyor. Öğrencilerin seçimleri arasında İngilizce %98,7 ile ilk sırada yer alırken onu %89,2 ile Fransızca izliyor.

2015`te, en az iki yabancı dil öğrenen tüm veya neredeyse tüm ortaokul öncesi öğrencilerin bulunduğu ülkeler, % 100 ile Lüksemburg, %98,4 ile Finlandiya, %95,8 ile İtalya, %95,4 ile Estonya ve %95,2 ile Romanya şeklinde sıralanıyor. Öğrencilerin % 10`unun en az iki veya daha çok dil bildiği ülkeler de %6,0 ile Macaristan ve %8,8 ile Avusturya oluyor.

İngilizce Üye Ülkelerin büyük çoğunluğunda orta eğitim öncesi ana yabancı dil olarak belirlendi. Özellikle Danimarka, Malta ve İsveç`te tüm öğrenciler İngilizce derslerine giriyor.

Fransızca Lüksemburg`da bütün öğrencilerin ikinci ana yabancı dil olarak aldıkları ders oluyor, İrlanda`da da öğrencilerin %60,4`ünün aldıkları yabancı dil derslerinin başında geliyor. Onu %52,8 ile Belçika izliyor.

Ayrıca Fransızca, dokuz Üye Ülkede ortaokul öncesi en popüler yabancı dil oluyor. Ülkelere göre dağılım şöyle: En yüksek oran olarak Kıbrıs (%89,2), Romanya (%83,6), Portekiz (%66,6), İtalya (%65,4) ve Hollanda (%55,6).

Lüksemburg`da tüm öğrenciler Almanca dersi alırken bu dil sekiz Üye ülkede ikinci sırada yer alıyor. Danimarka`nın oranı (%73,6), Polonya`nın (%69,2) ve Slovakya`nın (%53,6) oluyor.

İspanyolcanın en popüler olduğu ülkeler de %43,7 ile İsveç ve %39,0 ile Fransa olurken Rusça, AB dili olmayan tek dil olarak üç Baltık ülkesinde, %66,2 ile Litvanya`da, %63,6 ile Estonya`da, %59,7 ile Letonya`da ve %16,9 ile Bulgaristan`da, ikinci sırada bulunuyor.