AB’de teknoloji devlerine vergi tartışması sürüyor

AB Google, Facebook, Amazon gibi Amerikan teknoloji devlerine yeni vergi uygulaması getirebilecek mi ?

Google, Facebook ve Amazon gibi Amerikan teknoloji devlerine daha sıkı vergi uygulaması getirilecek mi ? Avrupa Birliği’nde konuya yönelik tartışma sürüyor. AB’nin teknoloji devlerine vergileri artırma planı ivme kazandı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaklaşık üçte biri bu şirketlerin ciroları üzerinden vergilendirilmelerine yönelik planı desteklediğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuyu değerlendirdi:

“Avrupa Birliği’nde ortam bir tutum belirlenmesi gerekiyor. Dijital ekonomiye yönelik etkili vergi konusunu tartışmalıyız. Üye ülkeler ortak pazara zarar veren tek taraflı çözüm üretmemeli.”

Daha sıkı vergi uygulaması için AB liderlerinin oybirliği ile karar alması gerekiyor. Bu durum şu anda mümkün görünmüyor zira İrlanda ve Lüksemburg gibi birçok ülke şirketlere vergi avantajları sağlıyor.

“Öncelikle Avrupa Birliği genelinde uzlaşma sağlanması gerekiyor. Daha sonra güçlendirilmiş işbirliği gibi farklı çözümler masaya yatırılabilir.”

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları dijital ekonomi konusunu 29 Eylül’de Estonya’nın başkenti Talinn’de tartışacak.

Euronews