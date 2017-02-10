AB’de rüzgar enerjisinin payı yüzde 10’u aştı

Avrupa’da geçen yıl 12 bin 500 megavat rüzgar kurulu gücünün eklenmesiyle, rüzgar enerjisinin elektrik sistemindeki payı yüzde 10’u geçti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl rüzgar enerjisinde 12 bin 500 megavat kurulu güç daha elektrik sistemine eklenerek, toplamda 153 bin 700 megavat kapasiteye ulaşıldı.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından açıklanan rapora göre, geçen yıl Avrupa’da 153 bin 700 megavata ulaşan rüzgar enerjisinin, bölgede toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 10,4’ü buldu. Geçen yıl AB’nin 28 ülkesinde rüzgar enerjisine eklenen yeni kapasitenin 10 bin 923 megavatı karadaki rüzgar çiftliklerinden, bin 567 megavatı ise deniz üzerinde kurulu rüzgar santrallerden oluştu. Rüzgar enerjisindeki kurulu güç ilavesinin yaklaşık yarısı Almanya’da gerçekleşirken, bu ülkeyi Fransa, Hollanda, Finlandiya, İrlanda ve Litvanya izledi.

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