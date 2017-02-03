AB’de Rusya’ya yaptırım çatlağı (infografik)

AB’ye maliyeti 100 milyar avroyu bulan Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Birlik içerisinde çatlağa yol açtı.

Rusya’ya Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar, yaptırımlardan ekonomileri zarar gören pek çok ülke tarafından eleştiriliyor.

Ukrayna’da Rusya yanlısı milis güçler ile Ukrayna silahlı kuvvetleri arasındaki çatışmaların son dönemde yeniden tırmanması, AB ülkelerinde Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların, çatışmaların sona erdirilmesi ve taraflar arasındaki Minsk Anlaşması’na uyulmasına katkı sağlamadığı ve AB ülkelerinin ekonomilerine büyük zarar verdiği eleştirilerine neden oluyor.

AB ülkelerinin, Rusya’ya, 2014 yılı şubat ayında Ukrayna’ya müdahalesi nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ve Rusya’nın karşı yaptırımlarından kaynaklanan ekonomik kaybının 100 milyar avroyu bulabileceği bildiriliyor.

http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/abde-rusyaya-yaptirim-catlagi/740774