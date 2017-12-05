AB’de özürlülere sosyal yardımlar için toplam harcamalar %7,3  Reviewed by Momizat on . Eurostat'a göre 2014 yılında Avrupa Birliğinde özürlüler için sosyal koruma harcamaları ödenekleri 280 milyar avronun üzerinde seyretti. Eurostat'a göre, bu rak Eurostat'a göre 2014 yılında Avrupa Birliğinde özürlüler için sosyal koruma harcamaları ödenekleri 280 milyar avronun üzerinde seyretti. Eurostat'a göre, bu rak Rating: 0
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AB’de özürlülere sosyal yardımlar için toplam harcamalar %7,3 

Haber Tarihi:: 05 Aralık 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat’a göre 2014 yılında Avrupa Birliğinde özürlüler için sosyal koruma harcamaları ödenekleri 280 milyar avronun üzerinde seyretti. Eurostat’a göre, bu rakam toplam sosyal yardım harcamalarının %7,3’ünü temsil etmektedir ve hemen hemen yaşayanlar için verilen yardımlara (%5,7) ve aile yardımlarına (%8,6) denk gelmektedir. Eurostat, 2010’dan itibaren AB’de özürlüler için verilen yardım harcamaları sabit kalmaya devam ediyor.

Sakatlar için sosyal koruma harcamaları ödenekleri AB’de ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu oran Danimarka’da toplam sosyal yardımların %10’dan fazlasını temsil etmektedir (%12,9), Hırvatistan’da (%12,2), İsveç’te (%12,0%), Estonya’da (%11,8), Lüksemburg’da (%11,4) ve Finlandiya’da (%10,9). Daha az oranda Kıbrıs’ta %4, Malta’da %3,2, İtalya’da %5,9, İrlanda ve Britanya’da %6,0.

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