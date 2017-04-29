AB’de Gündem Brexit…AB liderleri Brexit’in ana hatlarını belirleyecek

Avrupa Birliği liderleri, İngiltere’nin katılımı olmaksızın Brüksel’de toplanıyor. Özel zirvenin ana konusu İngiltere’nin AB’den ayrılması olacak. Liderler, Brexit’e ilişkin ortak çizgilere son halini vermeye çalışacak.

Avrupa Birliği liderleri, İngiltere’nin katılmayacağı özel bir zirvede bu ülkenin Birlik üyeliğinden ayrılmasına ilişkin genel hatları belirlemek ve müzakerelerdeki çizgisini netleştirmek için Brüksel’de bir araya geliyor.

Brexit konusunda Avrupa Birliği’nin en önemli önceliklerinden birini müzakerelerde ortak bir cephe olarak hareket edebilmek oluşturuyor. Zirvenin ana amaçlarından biri de bu ortak cephenin temellerini sağlam şekilde atabilmek.

Toplantı öncesinde açıklama yapan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, “27’li Avrupa Birliği olarak birleşmiş kalmalıyız ancak bu sayede müzakereleri sonuçlandırabiliriz. Bizim birliğimiz İngiltere’nin de çıkarına” dedi.

Avrupa Parlamentosu Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt’a göre 27’ler bazında birlik sağlanmış durumda. Verhofstadt, “27’ler arasında oybirliği ve üç kurum arasında oybirliği var” diye konuştu.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de sürecin bir duruşma olmadığının altını çizerek, “Köprüler bulmalıyız. Belki artık ailemizin içinde değiller ama hala komşumuz dolayısıyla birbirimize saygı göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Gerek Avrupa Birliği’nin gerekse İngiltere’nin Brexit müzakerelerinde en çok önem verdiği konulardan biri iki tarafın vatandaşlarının durumu. Tusk, bu konuda sağlam garantiler elde edilmesinin bir numaralı öncelik olması gerektiğinin altını çizdi. İngiltere’de üç milyon Avrupa Birliği vatandaşı, Avrupa Birliği’nde de bir milyon İngiliz vatandaşı bulunuyor.

Avrupa Birliği son dönemde, en az iki yıl sürmesi beklenen çıkış şartları konusundaki duruşunu sertleştiren bir yaklaşım içinde. Kendisi açısından son Avrupa Birliği Zirvesi’ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “Yarın İngiltere, Avrupa’da bugün sahip olduğundan daha az iyi bir yere sahip olacak” dedi.

Brexit görüşmeleri Avrupa Birliği’nin kendisini 28’li yerine 27’li formata alıştırması açısından da yeni bir ortam oluşturacak. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, bu görüşmelerin Avrupa Birliği’nin yeniden başlangıç yapması için bir fırsat olarak değerlendirilmesinden yana.

İki taraf arasındaki resmi görüşmelerin haziranda İngiltere’de yapılacak seçimler sonrasında başlaması öngörülüyor.

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AB liderleri Brexit’in ana hatlarını belirleyecek

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanları bugün Brüksel’de bir araya geliyor. Zirvede İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış müzakerelerinin ana hatları belirlenecek.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk zirve öncesinde 27 üye ülkeye İngiltere’nin AB’den çıkış müzakereleri sırasında birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Tusk Avrupa Birliği’nin ancak birlik içinde hareket etmesi halinde müzakereleri başarılı bir biçimde yürütebileceğini ve sonuca vardırabileceğini söyledi. İngiltere ile “yakın ve güçlü ilişkiler” kurmanın AB’nin çıkarına olduğunu belirten Donald Tusk “Ama geleceği konuşmadan önce, geçmiş sorunlarımızı ortadan kaldırmamız gerekir” dedi.

Donald Tusk zirvede İngiltere’deki AB vatandaşlarına ve AB içindeki İngiltere vatandaşlarına güvence sağlanmasının öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 5 milyon kişinin bu durumda olduğunu belirten Tusk “AB ve Büyük Britanya’nın birincil önceliği bu olmalı” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmaktan olumsuz etkileneceğini söyledi. “Britanya için kaçınılmaz bir bedel ve zarar olacak, bu onların kararı” diyen Hollande “Cezalandırıcı olmamalıyız ama Avrupa’nın kendi çıkarlarını nasıl koruyacağı da bellidir ve Britanya AB dışında AB içinde olduğundan daha az iyi bir pozisyona sahip olacaktır” ifadelerinde bulundu. Hollande Avrupa Birliği’nin 27 üyeli birliğini koruyacağına inandığını belirtti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 2019 yılından ayrılması öngörülüyor.

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