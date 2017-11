AB’de genişleme kronolojisi…Altı ülkeden 28 üyeye (infografik-fransızca)

Les élargissements de l’Union européenne, de 6 à 28 Etats membres

La construction d’un avenir commun à tous les pays européens s’est réalisée en plusieurs étapes, du lendemain de la Seconde guerre mondiale à nos jours. De six pays fondateurs en 1957, la communauté européenne s’est peu à peu agrandie pour compter 28 membres aujourd’hui.

L’essentiel

En 1957, six pays fondent la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), à l’origine de l’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il s’agit alors de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas.

De six membres, l’Europe est passée à neuf, à dix, à douze puis à quinze dans un premier temps. Ainsi, en 1995, l’Union européenne se composait de la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Suède, la Finlande et l’Autriche. Ces Etats sont traditionnellement considérés comme étant les anciens Etats membres de l’Union européenne.

En 2004, 10 pays sont entrés dans l’UE (la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, Malte et Chypre), rejoints en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie, puis en 2013 par la Croatie.

Aujourd’hui, l’Union européenne se compose de 28 Etats membres, représentant plus de 500 millions d’Européens.

Elle devrait revenir à 27 après le départ du Royaume-Uni : à la suite du référendum du 23 juin 2016 en faveur du Brexit, celui-ci doit quitter l’Union européenne à une date encore indéterminée.

Chronologie des élargissements

De 6 pays en 1957 à 28 aujourd’hui, l’UE a connu sept vagues d’adhésion de nouveaux pays, communément appelées “élargissements”.

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-28-etats-membres.html?utm_content=bufferac0e6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer