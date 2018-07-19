AB’de en yüksek intihar oranı Litvanya, en düşük ise Kıbrıs ve Yunanistan’da

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, 2015’de AB’de açıklanan 5,2 milyon ölümden, 56.200’ü (%1,1) intiharlardan kaynaklanmaktaydı. Her 10 ölümden sekizi (%77) erkeklerden oluşuyordu ve bunların %31’i 45 ile 60 yaş arasıydı.

2015’de tam rakam olarak Almanya’da (10.200 ölüm) ve Fransa’da (9.200) ile her iki ülkeden en çok intihar vakaları kaydedildi. Bunu Polonya (5.400), Britanya (4.700), İtalya, İspanya (3.600) izledi. Buna rağmen ülkelerin oransal karşılaştırmaları için bu rakamların her ülkenin nüfus büyüklüğü ve yapısına göre uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, en yüksek intihar oranları Litvanya, en düşük intihar oranları ise Kıbrıs ve Yunanistan’da kaydedildi.

Buna göre, her yüz bin kişiye karşılık 30 intiharla Litvanya AB’de en yüksek intihar oranına sahip. Bunu Slovenya ​​(21), Letonya ve Macaristan (ikisi de 19), Belçika ve Hırvatistan (ikisi de 17) ve Estonya (16) izledi.

Göstergenin karşı ucunda her yüz bin kişiye karşı en düşük intihar oranları Kıbrıs’ta (4), Yunanistan’da (5), İtalya’da (6), Britanya’da (7), İspanya ve Malta’da (8) kişi. AB düzeyinde her 100 000 ölüme karşı ortalama 11 intihardan kaynaklanan ölüm gelmektedir.