Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

AB’de en yüksek intihar oranı Litvanya, en düşük ise Kıbrıs ve Yunanistan’da Reviewed by Momizat on Tem 19 . Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, 2015'de AB'de açıklanan 5,2 milyon ölümden, 56.200'ü (%1,1) intiharlardan kaynaklanmaktaydı. Her 10 ölümden sekizi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, 2015'de AB'de açıklanan 5,2 milyon ölümden, 56.200'ü (%1,1) intiharlardan kaynaklanmaktaydı. Her 10 ölümden sekizi Rating: 0