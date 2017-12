AB’de elektronik ticaret gelişiyor (fransızca-english)

Commerce électronique: accord pour une livraison de colis plus abordable

Les négociateurs européens sont parvenus hier soir à un accord provisoire pour améliorer la livraison transfrontière de colis. Le nouveau règlement est une étape essentielle pour stimuler le commerce électronique en Europe, en permettant aux consommateurs et aux entreprises, en particulier les PME, d’acheter et de vendre des produits et des services en ligne plus facilement et en toute confiance dans un marché en évolution. Le vice-président Andrus Ansip, en charge du marché unique numérique, a déclaré: «Les prix élevés des livraisons sont un problème majeur pour les consommateurs et les entreprises, en particulier les PME. Une transparence accrue et un rôle plus important accordé aux autorités réglementaires permettront de faire face à ce problème. Cette bonne nouvelle s’inscrit dans la série d’accords visant à améliorer la protection des consommateurs, à simplifier les règles de la TVA et à lutter contre le blocage géographique injustifié.» La commissaire Elżbieta Bieńkowska, chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, a ajouté: «Des millions d’Européens font le choix d’acheter leurs cadeaux en ligne, mais ils se heurtent toujours à de nombreux obstacles, notamment des prix de livraison élevés et des possibilités de renvoi peu claires. Grâce à l’accord conclu aujourd’hui, nous nous rapprochons d’une solution qui aidera les consommateurs et les entreprises à tirer pleinement parti du marché unique de l’UE et du commerce électronique transfrontière.» Dorénavant, les entreprises prestataires devront communiquer les tarifs des services fréquemment utilisés par les consommateurs et les petites entreprises, que la Commission publiera sur un site web dédié.

