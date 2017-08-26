AB’de dikkatler Macaristan’ın üzerinde

Birlik tarafından otoriter yönetim, sığınmacı karşıtı politikalarıyla eleştiri odağındaki Macaristan ile Hollanda arasında ipler gerildi. Budapeşte elçisini geri çağırdı.

Sığınmacılar ile ilgili tumumu nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisini çeken Macaristan şimdi de Hollanda ile büyükelçi krizi yaşıyor. Hollanda’nın Macaristan Büyükelçisi Gajus Scheltema’nun, bir Macar dergisine verdiği söyleşide Budapeşte’nin sığınmacı karşıtı politikalarını eleştirip sağcı Başbakan Victor Orban hükümetinin izlediği politikaları “İslamcı teröristlerin” taktiklerine benzetmesi iki ülke arasında tansiyonu yükseltti.

‘Kum torbası değiliz’

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, Hollanda’dan açıklama talep ettiklerini söylerken ülkesinin Hollanda’daki büyükelçisini istişareler için geri çektiğini de açıkladı. Szijjarto basın toplantısında, “Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir. Eğer Hollanda’nın Macaristan’la ilgili resmi politikası buysa, bizim de işte budur” diyerek Hollanda Macaristan’dan özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi. Buna göre ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürüyecek.

‘Utanç verici’

Hollanda’nın haber ajansı ANP’ye konuşan Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ise olayı “utanç verici” olarak nitelendirirken “Bana göre Macaristan hükümetinin davranışları ile terörizm arasında bir bağlantı olmadığı açık”dedi.

Aşırılıkçılara benzetti

Scheltema, söyleşide “Müslüman teröristler Macar hükümeti ile aynı şekilde düşman yaratıyor. Hedef seçmeden saldırılar gerçekleştiren İslamcı aşırılıkçılar gibi Orban da ayrımsız bütün sığınmacıları potansiyel teröristler olarak nitelendiriyor” ifadelerini kullanmıştı. Macaristan’daki görev süresi sona eren Scheltema mülakatta, AB fonlarının Macaristan’da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti. Budapest Business Journal’ın haberine göre Scheltema söyleşide ünlü finans spekülatörü George Soros’un kurucularından olduğu Orta Avrupa Üniversitesi’nin Orban hükümeti tarafından kapatılmasına karşı protesto gösterileri düzenlenen Macaristan’da “hükümetin Soros’a karşı saldırılarının tuhaf olduğunu, Soros’un pek çok şey için suçlanabileceğini ancak aynı zamanda sivil toplumun inşasına katkılarından dolayı saygıyı hak ettiğini” savundu.

Macron’dan Varşova’ya salvo

AB’nin yabancı işçilere ilişkin hukuk kurallarında reform yapması fikirlerine destek için üç günlük Orta ve Batı Avrupa turuna çıkan AB’nin Almanya ile birlikte lokomotif ülkesi Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan’da yaptığı konuşmada “Polonya’nın Avrupa’dan izole olduğunu” söyleyince Varşova hükümetinin şimşeklerini üzerine çekti. Getirmeye çalıştıkları yargı reformları nedeniye AB ile ters düşen Polonya’nın Başbakanı Beata Szydlo, Polonya’nın iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Düzen partisini “Avrupa’nın çıkarlarına aykırı hareket etmekle” itham eden Macron’u politik açıdan tecrübesiz olarak nitelendirirken Polonya hakkındaki yorumlarının “küstah” olduğunu söyledi, Macron’a “kendi ülkesinin sorunları ile ilgilenmesini” öğütledi.

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Diplomatik skandalda Hollanda’dan açıklama var, özür yok

Hollanda’nın Budapeşte büyükelçisiyle yapılan bir röportaj nedeniyle patlayan ve Macaristan’ın Hollanda’daki büyükelçisini geri çekmesine neden olan diplomatik skandalda Hollanda geri adım attı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Macaristan hükümetinin kararının ardından yaptığı açıklamada Hollandalı büyükelçinin söylediklerini “şanssızlık” olarak tanımladı.

Hollanda’nın görev süresini tamamlayan Budapeşte büyükelçisi Gajus Scheltem, verdiği bir röportajda mülteciler konusundaki Macar hükümet politikasını eleştirmiş ve suikastlar düzenleyen radikal İslamcılar için “Macar hükümetinin anlayışıyla kendilerine düşman yaratıyorlar” demişti.

Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor

Bu da “Macar hükümeti ve teröristler arasında paralellik kuruldu” olarak yorumlanmıştı.

Hollanda dışişleri bakanı “Elbette Macar hükümeti ve terörizm arasında bir bağlantı yoktur” dedi.

‘Resmi tavrımız değil’

Hollanda Büyükelçisi’nin de bunu ima ettiğini zannetmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı “Bu hükümetimizin resmi tavrı değil. Macaristan bir AB ülkesi ve Hollanda’nın da müttefiki” diye vurguladı.

Ancak Bert Koenders, büyükelçinin eleştirilen açıklamasıyla ilgili izahatlarda da bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı “Macaristan’daki gelişmeler, hukuk devleti sorunu ve mesela sivil derneklere karşı alınan tutum büyükelçimizi endişelendirmiş olabilir” dedi.

Hollanda hükümetinin bu resmi açıklaması, Macar hükümetinin büyükelçilikler düzeyindeki ilişkinin askıya alınmasında bir koşul olarak dile getirdiği bir özür dileme anlamına gelmiyor.

Bu beyanat Macaristan’da memnuniyetle karşılansa da, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollanda Dışişleri Bakanı’nın önümüzdeki hafta Macar büyükelçiliğini ziyaret edeceği de açıklandı.

Cumhuriyet-Bbc