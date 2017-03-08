AB’de 2015’de 5,1 milyon çocuk doğdu (fransızca-english)

Eurostat: Plus de 5,1 millions de bébés sont nés dans l’UE en 2015

En 2015, 5,103 millions de bébés sont nés au sein de l’Union européenne (UE), contre 5,063 millions en 2001 (première année pour laquelle des statistiques comparables sont disponibles). Parmi les États membres, la France enregistrait toujours le nombre le plus élevé de naissances (799 700 en 2015), devant le Royaume-Uni (776 700), l’Allemagne (737 600), l’Italie (485 800), l’Espagne (418 400) et la Pologne (369 300).

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7898237/3-08032017-AP-EN.pdf/b17c1516-faad-4e65-b291-187826a7ac88

2015’e Kıbrıs’ta 9170 bebek doğdu, ama doğurganlık oranı 2001 yılından bu yana 0.25 düştü

Eurostat`a göre, artışa rağmen, 2015`te, doğurganlık oranı -0.25 birim azalarak, 2001`de 1,57`den, 2015`te 1,32`ye düştü. 2.1 düzeyinde toplam doğurganlık hızı, gelişmiş ülkelerde, nüfus yenileme düzeyi olarak kabul edilir: Kısacası, bu rakam, göçler olmadan, nüfusun istikrarlı kalabilmesi için her kadın başına düşen ortalama doğum sayısı olarak kabul edilir.

Bu arada, 2015`te, AB`de 5.103.000 çocuk doğdu. 2001`de bu rakam 5.063.000 idi (karşılaştırılabilir ilk istatistik verilere göre).

Üye devletler arasında, 2015`de Fransa en büyük sürekli doğum artışı kaydedilen (799 bin 700) ülke olarak Britanya (776 bin 700), Almanya (737 bin 600), İtalya (485 bin 800), İspanya (418 bin 400) ve Polonya`nın ( 369 bin 300) önünde yer aldı. AB ortalamasına göre, 2015`te ilk çocuklarını doğuran annelerin yaşı yaklaşık 29 (28,9 yaş) idi.

AB`de toplam doğurganlık oranı 2001`de 1,46`dan 201`de 1,58`e çıktı. 2015`te üye devletler arasında ise bir çeşitlilik görüldü: Örneğin Portekiz`de 1,31 Fransa`da ise 1,96. 2015`te, Fransa (1,96) ve İrlanda (1,92) toplam doğurganlık oranları yaklaşık ilgili düzey seviye 2.1`e yakın olan iki ülke idi.

Bunu takiben İsveç (1,85) ve Britanya (1,80) geliyor. Bunun tersine, en düşük doğurganlık oranı Portekiz`de (1,31), Kıbrıs ve Polonya`da (1,32), Yunanistan ve İspanya`da (1.33) İtalya`da ise (1,35) kaydedildi. Pek çok üye devlette, 2001 yılına kıyasla 2015`te toplam doğurganlık oranı artış gösterdi. En büyük artışlar Letonya`da (2001`de 1,22 – 2015`de 1,70 ya da 0,48), Çek Cumhuriyetinde (0,42), Litvanya`da (0,41 ), Slovenya`da (0,36), Bulgaristan`da (0,32), Romanya`da (0,31), İsveç`te (0,28) ve Estonya`da (0,26) kaydedildi. Bunun tersine, en büyük düşüşler Kıbrıs`ta (-0.25), Lüksemburg`ta (-0,19) ve Portekiz`de (-0,14) yaşandı. AB`nin toplamı için, toplam doğurganlık oranı 2001`de 1,46`dan 2015`de 1,58`e yükseldi (+0,12).

2015`de, kadınlarda ilk çocukta ortalama doğurganlık yaşı, 27 yaş ve altında olarak belirlendi. Buna göre, Bulgaristan`da (26,0), Romanya`da (26,3), Letonya`da (26,5) ve Polonya`da (27,0) idi. Bunun tersine,İtalya`da (30,8), İspanya`da (30,7), Lüksemburg ve Yunanistan`da (ikisinde de 30.2) ortalama doğurganlık yaşı, 30 yaş üzerinde olarak kaydedildi. .

Son 15 yılda en büyük doğuş artışı İsveç`te, en büyük düşüş ise Portekiz`de görüldü. 2015`te AB`de 40 bin 217 daha fazla çocuk doğdu- 2001 (+ 0,8%).

Üye devletler arasında en büyük göreli artışlar: İsveç (%+ 25,6), Çek Cumhuriyeti (%+ 22,1), Slovenya (%+ 18,1) ve Britanya`da (%+ 16,1) görüldü. Bunun tersine, en büyük düşüşler. Portekiz (%-24,2), Hollanda (%-15,8), Danimarka (%-11,1), Romanya (%-10,4) ve Yunanistan`da (%-10,2) görüldü.