Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

AB’de 2015’de 5,1 milyon çocuk doğdu (fransızca-english) Reviewed by Momizat on Mar 08 . Eurostat: Plus de 5,1 millions de bébés sont nés dans l'UE en 2015 En 2015, 5,103 millions de bébés sont nés au sein de l'Union européenne (UE), contre 5,063 mi Eurostat: Plus de 5,1 millions de bébés sont nés dans l'UE en 2015 En 2015, 5,103 millions de bébés sont nés au sein de l'Union européenne (UE), contre 5,063 mi Rating: 0