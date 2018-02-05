AB’de 11 ülkeye ‘kusursuz demokrasi’ notu

Bir rapora göre AB’de demokrasi gerileme trendinde

Economist Intelligence Unit’in 2017 endeksine göre Avrupa Birliği’ne (AB) üye 11 ülke ‘kusursuz demokrasi’ olarak tanımlanıyor.

Araştırmada 1 ve 10 arasında 8 ve üzeri alan ülkeler ‘kusursuz demokrasi’, 6 ve 8 arasında not alan ülkeler ‘kusurlu demokrasi’ olarak nitelendiriliyor. 4 – 6 arası olan ülkeler ‘hibrid rejimler’, 0 ila 4 arasında kategorize edilen ülkeler ise ‘otoriter ülkeler’ sınıfında yer alıyor.

Ülkeler hakkında değerlendirme yapılırken seçim süreci, çoğulculuk, sivil haklar, hükumetin çalışma yöntemi, siyasi katılım ve siyasi kültür alanları incelemeye alınıyor.

Buna göre 11 ülke ‘kusursuz’ geri kalan AB üyeleri ‘kusurlu’ demokrasi kategorisinde yer aldı.

Tüm İskandinav ülkeleri ‘kusursuz’ demokrasi notu aldı. Çoğunlukla batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu kusursuz demokrasiler grubuna güney Avrupa’dan İspanya ve Malta da girdi.

‘Kusurlu demokrasi’ ülkelerinin çoğunluğunu Doğu Avrupa ülkeleri oluşturdu. Romanya bu grupta en düşük puanı alan ülke oldu. Raporda zayıf siyasi kültürü, hukukun üstünlüğünü korumanın zorlukları ve yolsuzluklar nedeniyle Doğu Avrupa ülkelerinin demokrasi alanında genel olarak düşük not aldıkları belirtildi.

Rapora göre ‘kusursuz demokrasiler’

İsveç

Danimarka

İrlanda

Finlandiya

Hollanda

Lüksemburg

Almanya

Birleşik Krallık

Avusturya

Malta

İspanya

‘Kusurlu demokrasiler’

İtalya

Portekiz

Fransa

Estonya

Belçika

Çekya

Güney Kıbrıs

Slovenya

Litvanya

Yunanistan

Letonya

Slovakya

Bulgaristan

Polonya

Macaristan

Hırvatistan

Romanya

Euronews