Rum basını…ABD, Türkiye’den, denizcilere (Navtex) herhangi bir talimat yayımlanmasını istemiyor Reviewed by Momizat on . ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, ABD’nin Türkiye’den, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Navtex yayınlamasını ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, ABD’nin Türkiye’den, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Navtex yayınlamasını Rating: 0
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Rum basını…ABD, Türkiye’den, denizcilere (Navtex) herhangi bir talimat yayımlanmasını istemiyor

Haber Tarihi:: 03 Ağustos 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, ABD’nin Türkiye’den, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Navtex yayınlamasını istemediğine dair teyitler verdiği iddia edildi.

Politis gazetesinin haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis  yaptığı bir açıklamada, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından şu ana kadar aldıkları bilgilere göre ABD’nin, Türkiye’den, denizcilere herhangi bir talimat yayımlanmasını istemediğini belirtti.

Özellikle Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bölgede birçok Amerikan gemisinin bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Amerika’dan daha somut bir bilgilendirme beklediklerini söyledi.

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