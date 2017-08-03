Rum basını…ABD, Türkiye’den, denizcilere (Navtex) herhangi bir talimat yayımlanmasını istemiyor

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının, ABD’nin Türkiye’den, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde Navtex yayınlamasını istemediğine dair teyitler verdiği iddia edildi.

Politis gazetesinin haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis yaptığı bir açıklamada, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından şu ana kadar aldıkları bilgilere göre ABD’nin, Türkiye’den, denizcilere herhangi bir talimat yayımlanmasını istemediğini belirtti.

Özellikle Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bölgede birçok Amerikan gemisinin bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, Amerika’dan daha somut bir bilgilendirme beklediklerini söyledi.

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