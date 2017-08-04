ABD’den Navtex izahatı

ABD’den, Rum yetkililer ve basını uzun zamandır meşgul eden, Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX konusunda açıklama geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi “ABD’den Yanıt… Herhangi Bir NAVTEX İstemedik” başlığıyla verdiği haberinde, Amerikan gemisinin bölgedeki varlığı dolayısıyla, ABD Hükümeti’nin, Türkiye’den Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde NAVTEX yayımlamasını hiç istemediğine dair Lefkoşa Rum kesimine resmi olarak da bilgi verdiğini yazdı.

Amerika’nın resmi yanıtının, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty tarafından bir mektupla Rum Dışişleri Bakanlığına iletildiğini kaydeden gazete, mektupta NAVTEX konusundaki izahatlar dışında, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki doğal kaynakları araştırma ve bunlardan yaralanma hakkının farkında olduğunu belirttiğini aktardı.

Habere göre ABD’nin, herhangi bir MEB içerisindeki tüm askeri tatbikatlarının, uluslararası hukukla öngörüldüğü üzere, MEB’e kıyısı olan devletlerin hal ve yükümlülüklerine tam bir saygı içerisinde yapıldığını belirtti.

Gazete konunun, Türkiye’nin, Pazartesi günü sözde “MEB” içerisinde denizaltı teçhizatı römorkörle çekecek olan Amerikan savaş gemisiyle ilgili deniz talimatı yayımlamasının ardından ortaya çıktığını savundu.

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