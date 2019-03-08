ABD’den Avrupalı Şirketlere ‘Kuzey Akım 2’ Uyarısı Reviewed by Momizat on . Amerikalı yetkililer, Rusya’dan başlayıp Ukrayna’yı pas geçerek Almanya’ya ulaşacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasında yer alan firmalara yönel Amerikalı yetkililer, Rusya’dan başlayıp Ukrayna’yı pas geçerek Almanya’ya ulaşacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasında yer alan firmalara yönel Rating: 0
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ABD’den Avrupalı Şirketlere ‘Kuzey Akım 2’ Uyarısı

Haber Tarihi:: 08 Mart 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Amerikalı yetkililer, Rusya’dan başlayıp Ukrayna’yı pas geçerek Almanya’ya ulaşacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasında yer alan firmalara yönelik, cezalandırıcı önlemler alınacağı uyarısında bulundu. Söz konusu uyarı Brüksel’de düzenlenen enerji konferansında yapıldı.

Kuzey Akım 2 boru hattı, Ukrayna ve Polonya’dan geçen eski boru hattının yerini alacak ve Alman hükümeti bu projeye destek veriyor. Ancak Alman hükümetinin tüm kaygıları bir yana bırakarak projeyi desteklemesi diğer Orta Avrupa hükümetleri rahatsız ediyor.

konferansta konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Direktör Vekili Nicole Gibson, Avrupalı firmaların bu boru hattı inşasına devam etmeleri halinde ciddi yaptırım riskleriyle karşı karşıya olacakları uyarısında bulundu.

https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-den-avrupali-sirketlere-kuzey-akim-2-uyarisi/4816458.html

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