ABD’den AB’yi Kızdıran Gümrük Vergisi Kararı…Amerika’ya Gümrük Vergisi Misillemesi

Amerika; AB, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüksek vergi uygulamasına başlıyor. Amerika daha önce AB ile Meksika ve Kanada’ya iki aylık muafiyet tanımıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, gazetecilere telefonla yaptığı açıklamalarda, Perşembe gece yarısından itibaren Kanada, Meksika ve AB’den yapılan çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına da %10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Bakan, AB, Meksika ve Kanada ile hala çözülmesi gereken konular olduğunu bu nedenle de hala görüşmelerin devam etmesini umduklarını söyledi.

AB’den sert tepki

Karara tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin birkaç saat içinde misilleme kararını açıklayacağını söyledi. Juncker, “Bugün dünya ticareti için kötü bir gün” dedi ve ABD’nin kararının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom da ABD’nin kararı sonrasında yazılı açıklama yaparak Birliğin ABD’nin kararını Dünya Ticaret Örgütü’ne götüreceğini söyledi.

“ABD, AB’den taviz koparmak için ticaret kısıtlamalarını tehdit unsuru olarak kullanıyor, ama bu, bizim ticaret anlayışımıza, özellikle de uzun dönemli dost ve müttefik ülkelerle ticaret yapma şeklimize uymuyor,” dedi.

AB Ticaret Komisyonu Başkanı Cecilia Malmstrom, “Artık bu konu netlik kazandığına göre AB’nin tutum ve kararı da ölçülü ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde olacaktır” dedi.

AB yetkilisi, AB piyasasını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacaklarını da kaydetti.

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Amerika’ya Gümrük Vergisi Misillemesi

Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’nden Amerika’nın uygulamaya koyduğu demir ve alüminyum vergisine karşılık geldi.

Söz konusu vergiler portakal suyundan, viskiye, Harley-Davidson motosikletlere ve kot pantolana kadar bir dizi ürüne milyarlarca dolar değerinde.

Avrupa Birliği konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdı. Brüksel yeni vergilerin yasallığını ve Trump yönetiminin güvenlik gerekçesine uygunluğunu sorguluyor.

Avrupa Komisyonu Ticaret üyesi Cecilia Malmstrom, “Çok yanlı sistemi korumaya kararlıyız” dedi herkesin kuralına göre oynamasını beklediklerini söyledi.

Trump’ın kararı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve ülkenin önemli iş çevrelerinin tepksini çekti. Borsa güne kayıplarla başladı.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Kanada, Meksika ve Avrupa Komisyonu’yla müzakerelere devam etmeye istekli olduklarını belirtti. Ross, çözmeleri gereken başka konular olduğunu da kaydetti.

Malmstrom ise Amerika’nın önlemleri yürürlükteyken geniş çerçeveli ticari müzakerelerin olmayacağını kaydetti. Malmstrom, müzakere masasında olmadıklarını kaydetti ve kapının şu anda kapalı olduğunu söyledi.

Amerika’ya demiri en fazla sağlayan ülke olan Kanada, Amerika’ya 12.8 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Gümrük vergisine dahil olan ürünler arasında viski, portakal suyu, demir, alüminyum ve diğer ürünler de var.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Washington’un kararının karşılık bulacağını söylemişti.

Meksika da Amerika’nın bir dizi tarım ve sanayi ürününe de gümrük vergisi getirdi. Bu ürünler arasında elma, peynir, demir de var.

Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomik gücü Almanya Washington’un araçlara getirmeyi planladığı vergi ihtimali nedeniyle Amerika’yla şiddetli bir ticari savaşa yanaşmıyor. Fransa ise daha sert bir karşılık verilmesinden yana.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying ise ülkelere ticaret ve yatırım korumacılığından kaçınmaları çağrısı yaptı.

Malmstrom, Çin’in fazla demir üretimi nedeniyle suçlanması gerektiği düşüncesinde. Malmstrom ayrıca

Avrupa Birliği’nin Çin’i Dünya Ticaret Örgütü’ne fikri mülkiyet hakları konusunda şikayet ettiğini de açıkladı.

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Emmanuel Macron Amerika Başkanı Donald Trump’ı arayarak gümrük vergisi uygulamanın hem hata hem de yasa dışı olduğunu söyledi.

Amerika Ticaret Komisyonu Başkanı Tom Donohue örgütün üyelerine yönelik yayınladığı mektupta şimdiki ticaret politikalarının ekonomik büyümeyi tehdit edebileceğini ve çoğunlukla Trump’a oy veren eyaletlerde 2 milyondan fazla oy kaybına neden olabileceğini belirtti.

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