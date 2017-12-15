ABD’de İnternet Tarafsızlığı Düzenlemesi Kaldırıldı

ABD’nin Federal İletişim Komisyonu, iki yıl önce kabul edilen ve internete eşit erişimi güvence altına alan internet tarafsızlığı düzenlemesini kaldırdı. Bu hamle, büyük internet hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeleri azaltacak ve firmalara tüketicilerin hangi internet içeriğine erişebilecekleri konusunda genel yetki verecek.

Federal İletişim Komisyonu, Başkan Ajit Pai tarafından hazırlanan tasarıyı 2’ye karşı 3 oyla kabul etti. Ajit Pai görevine büyük telekomünikasyon şirketlerini ‘hafif dokunuşlarla’ düzenlemek ve federal hükümetin interneti aşırı detaycı biçimde yönetmesini sona erdirmek amacıyla, Başkan Donald Trump tarafından atanmıştı.

Yüzlerce kişi protesto etti

Pai’nin tartışmalı değişiklik planı, eski Başkan Barack Obama’nın savunduğu 2015 politikalarını tersine çeviriyor. Tüm web trafiğine eşit biçimde muamele etmeye yönelik “internet tarafsızlığı” kanunlarındaki bu değişiklik, yüzlerce kişinin protesto gösterilerine ve Pai’nin planına karşı çıkan milyonlarca kişinin Kongre’yi telefonla aramasına neden oldu. Bazı tüketici grupları yeni kanunları mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu.

Bu değişiklikle Comcast, Verizon, AT&T gibi geniş bant sağlayıcıların istemedikleri hizmetleri engellemelerinin, bu hizmetlerden ücret almalarının ve 50 eyalete kendi kurallarıyla internet vermelerinin önü açılacak.

“Hedefimiz piyasa temelli yaklaşım”

Pai, oylama öncesinde NBC kanalına yaptığı açıklamada“2015’ten önce yani bu düzenlemeler uygulanmadan önce özgür ve açık bir internetimiz vardı. Hafif bir dokunuş altındaki piyasa temelli yaklaşım, geleceğimizdir. Hem tüketiciler hem de girişimciler bundan faydalanacak. İnternet ekonomisindeki herkes piyasa temelli bir yaklaşımla daha iyi olacak” diye konuştu.

İngiliz mühendis ve web’in yaratıcısı Tim Berners-Lee, Amerika’nın politikasını değiştirmesine karşı. İnternet sitesi Medium’da yaptığı açıklamada Berners-Lee, internet tarafsızlığının yani servis sağlayıcıların tüm sanal trafiğe eşit şekilde muamele etmesinin, bugün bildiğimiz haliyle internet güçlendirdiğini söyledi.

Berners-Lee, Pai’nin kurallarıyla firmaların kullanıcıların hangi sitelere gireceğine ve hangi sitelerin hangi hızla yükleneceğine karar verme yetkisine sahip olacağına dikkat çekti. Yani servis sağlayıcılar, hangi şirketlerin sanal ortamda başarı sağlayacağına, hangi seslerin duyulacağına ve hangilerinin susturulacağına karar verme yetkisine sahip olacak.

Ancak önde gelen telekom şirketlerinin lobi faaliyetlerini yürüten, USTelecom’un yöneticisi Jonathan Spalter, muhaliflerin kaygılarını görmezden geldi.

Spalter “Bu çirkef kehanetlerin hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini gösterecek haftaları, ayları ve yılları dört gözle bekliyorum” dedi.

Voa