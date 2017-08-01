ABD Türkiye’nin alacağı S-400’lerle ilgili endişeli

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan satın almaya hazırlandığı S-400 füze sistemiyle ilgili endişelerini açıkladı. Pentagon, Rus savunma sisteminin NATO ile uyumlu çalışmayabileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, NATO müttefiki Türkiye’nin Rus yapımı savunma sistemini satın almasıyla ilgili endişelerin olduğunu belirtildi. Davis, bu endişeye gerekçe olarak Rus teknolojisine sahip sistemlerin 29 üyeli NATO’nun diğer teçhizatı ile uyumlu çalışmayabileceği gösterdi.

Davis, “Genel olarak müttefiklerin müşterek çalışabilir teçhizatları satın alması iyi bir fikir. Birlikte çalıştığımız müttefiklerimizin, ortaklarımızın, ittifaka yatırımı artıracak şeyleri satın almasını isteriz” dedi.

S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor. Rus yapımı sistemlerin 400 kilometrelik menzili bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin hava savunma sistemlerini güçlendirmek üzere Rusya’dan almak istediği S-400’lerle ilgili adımların ve imzaların atıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı, “Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz” ifadesini kullanmıştı.

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Pentagon: Türkiye’nin almak istediği S-400’ler için endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, NATO hava savunma sistemleri ile Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler arasındaki uyumsuzluktan endişeli olduklarını açıkladı.

Sputnik’te yer alan haber göre, Davis, “Genel olarak, çalıştığımız tüm partner ve müttefiklerimizin, ki biz elbette Türkiye’yle çalışıyoruz, ne aldığı bizim umurunda. İttifakımıza katkı sağlayan şeyleri almalarını isterdik. Eğer bu yapılmazsa, bu alımların uyumumuza katkı sağlamaması endişe yaratıyor” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 görüşmelerinin ilerleme kaydettiği ancak henüz imza aşamasına gelinmediği kaydedilmişti. Uzmanlar, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerini almasını, ‘Batı’dan uzaklaşma’ olarak yorumluyorlar.

Dw-Afp-Cumhuriyet