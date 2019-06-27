ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasa Tasarısını” onayladı

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin dünkü oturumunda, Demokrat Parti New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio tarafından ortak olarak sunulan “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği” ile ilgili yasa tasarısı onaylandı. Komite tarafından onaylanan yasa tasarısının yakın gelecekte Senato Genel Kurulu tarafından ele alınması bekleniyor.

“2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği” Yasa Tasarısı ABD hükümetinin Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili stratejisinin, bölgedeki yeni gelişmeleri dikkate alarak revize edilmesini hedefliyor.

Yasa tasarısında, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü işbirliğine ABD desteğinin artırılmasını öngören bir dizi girişimler de yer alıyor. Bu çerçevede, güvenlik ve enerji alanlarındaki ortaklık ilişkilerinin arttırılmasına önem veriliyor ve ABD hükümeti tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik silah satışı ambargosunun da kaldırılması isteniyor.

Bu arada, ABD’li Kongre üyeleri Kostas/Gus Bilirakis (Cumhuriyetçi) ve Demokrat Partiden Ted Deutch ve David Cicilline, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’ne benzer bir yasa tasarısı sundular.

Senato Dış ilişkiler Komitesi tarafından onaylanan metinde üç değişiklik yapıldı; a: Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması için ABD Devlet Başkanı’nın Kongre’nin ilgili komitelerine (bir yıldan az olmamak) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD hükümet ile kara para aklama yönetmeliklerinde ve mali denetimde reformların uygulanması konusunda işbirliğinde bulunmaya devam edeceğini teyit etmesi; b: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rus savaş gemilerine Kıbrıs limanlarında yakıt ikmali yapılmasına erişim sağlanmaması için gerekli adımları atması ve atmaya devam etmesi.

Yasa taraşındaki ikinci değişikliğin Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik askeri eğitim yardımı için tahsis edilen fonların artırılmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Bu çerçevede Yunanistan’a 2020 yılında 1,3 milyon dolar, 2021 yılında 1,2 milyon dolar ve 2022 yılında 1,8 milyon dolarlık yardım tahsisi sağlanacak. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ise 2020’da 200 bin dolar, 2021 yılında 500 bin dolar ve 2022’da 750 bin dolarlık yardım sağlanacak.

Yasa tasarısındaki üçüncü değişikliğe göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) Türk faaliyetleriyle ilgili olarak ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından Kongre’ye bir rapor sunulacak. Bundan önceki versiyonda Kıbrıs ve Yunanistan birlikte zikredilirken, Yasa tasarısının yeni değişik şeklinde Kıbrıs’a ağırlık veriliyor.

Açıklamada bulunan Senatör Menendez, yasa tasarısının Senato’daki her iki parti tarafından desteklenmesi konusunda duyduğu memnuniyeti ifade ederek söz konusu yasa tasarıyla ABD’nin Doğu Akdeniz ile ilgili ileriye doğru yeni bir yol çizdiğini söyledi.

Menendez, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’ın ABD hükümetinin önemli ortakları olduklarını ve yasa tasarısının onaylanmasının ABD’nin yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu teyit ettiğini belirtti.