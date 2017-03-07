ABD savunma harcamalarını neden artırmalı?

“ABD küresel liderliği ile ilgili mevcut sorunlarla yüzleşip olanakları değerlendirecekse savunma harcamalarını artırmalı.”

ABD dünyadaki rolü ile temelden bağlantılı bir tartışma içine dalmak üzere. Tartışma, Amerika’nın savunmaya ne kadar harcayacağı ile ilgili olacak. Ancak tartışılan asıl konu, Washington’un uluslararası meselelerde geleneksel öncü rolünü oynamaya devam edip etmeyeceği.

ABD’nin on yıllardır uluslararası düzende istikrarı sağlıyor ve bu durumda askeri güç üstünlüğünü korumasının payı var. Ancak bugün Amerika bir “stratejik iflas” yaşıyor. ABD’nin taahhütleri kapasitesini aşıyor ve müttefikleri savunabilme, düşmanları caydırma kabiliyeti gereken seviyenin çok altında. Bu durumun getirdiği tehlikeleri önlemenin tek yolu orduya ayrılan kaynakları ciddi oranda artırmaktır.

Ne yazık ki bunu gerçekleştirmek için gösterilen çabalar, ABD savunma harcamalarıyla ilgili süregelen yanlış anlamalar nedeniyle engellenmiştir. Bu konudaki yaygın yedi efsanenin boşa çıkarılması gelmekte olan tartışma açısından çok önemli.

Amerika savunmaya çok fazla harcıyor.

Evet, Pentagon’un yaklaşık 600 milyar dolarlık (ABD’den ardından en büyük savunma bütçelerine sahip yedi ülkenin toplamından daha fazla) bir bütçesi var. Ancak yine de Amerikan askeri üstünlüğü bu istatistiğin ima ettiği seviyede değil. Bir kere, savunma harcamaları 2010’da 768 milyar dolardan 2015’te 595 milyar dolara düştü. (Yüzdesel olarak ABD’nin yakın tarihindeki en hızlı düşüş.) Üstelik ABD gittikçe artan tehditlerle (Büyük güçler Çin ve Rusya’dan, küçük fakat eşit derecede endişe verici IŞİD, İran ve Kuzey Kore gibi düşmanlara.) karşı karşıya olan küresel bir süper güç.

Bugün açık bir şekilde, Pentagon’un bu zorluklarla başa çıkma kapasitesi yok. RAND Corporation’ın son değerlendirmeleri, örneğin Çin ile çatışma durumunda ABD’nin Tayvan’ı savunmakta zorlanacağını ve Rusya’nın Baltık bölgesini istila etmesi halinde Washington ve NATO’nun umutsuz bir durumla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. ABD, hala tek bir rakibe göre üstün olabilir ancak askeri gücü küresel stratejisini desteklemek için yetersiz.

Amerika daha fazla savunma harcamasının maliyetine katlanamaz.

Bazı analistler, daha fazla savunma harcamasının ABD ekonomisine altından kalkamayacağı bir yük bindireceği ve devlet borçlarının çok büyük oranda artmasına neden olacağı görüşünde.

Fakat bu görüş hem ülke tarihini görmezden geliyor hem de savunma harcamalarının ABD bütçe açıklarındaki rolünü abartıyor. Savunma harcamaları 1950’li yıllarda GSYH’ın yüzde 10-12’si iken şu an bu oran yaklaşık yüzde 3. Ekonomik açıdan ABD’nin orduya daha fazla bütçe ayırma imkanın bulunmadığını iddia etmek zor.

Daha fazla savunma harcamasının mali açıdan savunulamaz bir boyutu da yok. Doğru, ABD’nin borç-GSYH oranı yüzde 76’ya ulaştı ama savunma, federal harcamaların yüzde 16’sını, sosyal güvenlik gibi diğer sosyal harcamalar ise yüzde 49’unu oluşturuyor. Washington, vergiler ve sosyal harcamalarla ilgili olarak politik açıdan zor kararlar alabilirse, bütçesini düzene sokarken savunmaya daha fazla para harcayabilir. Aksi takdirde, ülkenin ordu için ne kadar harcadığından bağımsız olarak bütçe açığı dayanılmaz bir hale gelecek.

Bürokratik israf, yolsuzluk ve istismarla savaşarak Pentagon gerekli kaynakları bulabilir.

Bu yıllardır dile getirilen bir düşünce. Yakın tarihli bir çalışma Pentagon’un, faaliyetlerindeki bir iyileştirme ile 125 milyar dolar tasarruf edebileceği iddia ediyor.

Pentagon kesinlikle daha verimli olabilir ve olmalı. Ancak sorun, bazı israf, yolsuzluk ve istismarların tüm büyük organizasyonlarda kaçınılmaz olmasıdır. Dahası, kimileri için israf ya da gereksiz görünen bir çalışma, başka birileri için yararlı hatta kritik olabilir. Yapılacak bir iyileştirme ile verimsizlik azaltılabilir olsa da, uygulanabilir hiçbir reform programı Amerika’nın şu an karşı karşıya olduğu taahhütler-kapasite açığını kapatamaz. 2014’te Ulusal Savunma Paneli’nin değerlendirdiği gibi “İsraf ve verimsizliği gidermek için verilen büyük bir çabadan elde edilen tasarruf, önemli olmasına rağmen bakanlığın mevcut finansman açığını karşılamaktan uzaktır.”

Teknolojik yenilikler bizi kurtaracak.

Ordunun teknolojik yenilikler geliştirerek kendisini stratejik iflastan kurtaracağı fikri diğer bir şehir efsanesi.

Açık olarak, Avrupa ve Asya-Pasifik’teki ABD caydırıcılığını korumak için teknolojik yenilik önemli. Ancak şu anda, en umut verici yeni teknolojiler için bile yeterli fon yok. 2016 yılında Savunma Müsteşarı Frank Kendall bu durumu “Demoyu yapacağız, sonuçlardan çok mutlu olacağız, ancak devam edecek paramız olmayacak.” sözleriyle dile getirdi. Teknolojik yenilikler ancak daha cömertçe finanse edilirse ABD’nin askeri avantajlarının sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Yurtdışındaki askeri üsler savunma harcamalarını artırıyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD, çatışmaları önlemek ve krizlere derhal tepki vermek için yüz binlerce askerini yurtdışında konuşlandırıyor. Seçim kampanyasında Trump bu konuşlandırmaların çok pahalı olduğunu tekrar tekrar iddia etti. Bu argüman tümden yanlış.

Ev sahibi müttefik ülkeler milyarlarca dolar destek sağladığı için, ABD uçaklarını, gemilerini ve personelini yurtdışında konuşlandırmak, onları ülkede konuşlandırmaktan daha ucuza geliyor olabilir. Kongre Bütçe Bürosu, yurtdışında görev alan neredeyse tüm ordu güçlerinin ülkeye getirilmesinin, yıllık toplam savunma bütçesinin yüzde birinin dörtte biri olan 1,5 milyar dolardan daha az bir tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor. Ordunun yurtdışındaki varlığı pahalı değil; uluslararası barışı ve ABD nüfuzunu sürdürmek için uygun maliyetli bir yatırımdır.

Daha büyük savunma harcamaları silah yarışını provoke edecektir.

Bu argüman, daha fazla askeri finansmanın ABD için kendi ayağına sıkmak olacağını çünkü bunun Amerika’nın düşmanlarını da daha çok savunma harcaması yapmaya teşvik edeceğini kabul ediyor. Ancak silah yarışı halihazırda devam ediyor ve rakipleri ABD’den daha hırslı yarışıyor. Çin, neredeyse yirmi yıldır askeri harcamalarında iki basamaklı yıllık artışlar yapıyor. Rusya, ekonomisi bozuk olsa bile ABD’yi dengelemek için ordusuna para akıtıyor. Pamuk ipliğine bağlı nükleer programıyla İran, yeni füzeler test ediyor ve Basra Körfezi’ndeki dengeyi değiştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yapılanmalara karşı hamle yapmamak ve başarılı baskı veya saldırı fırsatlarını sınırlamak, istikrarın daha da bozulmasına yol açacaktır.

Savunmaya daha fazla harcamak ABD müttefiklerine bedava güvenlik sağlar.

ABD’li müttefiklerin savunma için yeterli harcama yapmadığı ve Doğu Asya’da ya da Doğu Avrupa’da istikrarın sağlanması için daha fazla şey yapmaları gerekeceği doğru. Ancak tarihe bakarsak, müttefiklerin ortak savunmaya katkılarını artırmanın en etkili yolu ABD’nin de katkısını artırması olmuştur. 1950’lerin başında NATO askeri harcamalarındaki artışlar, ABD savunma harcamalarındaki önemli artışla el ele gitti. Benzer şekilde, NATO’nun 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başındaki uzun vadeli savunma programı, Washington ve müttefikleri tarafından ortak olarak desteklendi. Genel olarak düşünülenin aksine, Washington çoğunlukla müttefiklerinden en iyi performansı, onlar ABD’nin taahhütlerine bağlılığından emin olduklarında alır.

Washington’un savunmaya tam olarak ne kadar harcayacağı ve bütçesini savunmanın hangi alanlarında harcaması gerektiği konusunda farklı görüşler olabilir. Fakat ABD gerçekçi bir savunma tartışması yapacaksa, (ve küresel liderliği ile ilgili mevcut sorunlarla yüzleşip olanakları değerlendirecekse) önce bu yedi ölümcül efsaneyi ortadan kaldırması gerekiyor.

Sosyal güvenlik harcamalarından kısıp silah alımı yapma önerisiyle ABD’nin küresel nüfuzuyla Amerikan halkının da çıkarlarının çeliştiğini gösteren yazar, okuyucuyu silah sanayisini mutlu etmeye ikna etmek için 7 ölümcül günaha gönderme yaparak dinden yardım almayı da ihmal etmiyor. Savunma harcamalarının artırılması ABD’de Trump muhaliflerinin Trump’la aynı fikirde olduğu ender konulardan biri. Rusya ile işbirliği yapmayı deneyeceğini söylediği için hedef alınan Trump silahlanmaya hız vermesi, önümüzdeki süreçte Rusya’dan çok ABD muhalefeti ile anlaşacağının işareti.

Hal Brands / Bloomberg / 28.02.2017

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