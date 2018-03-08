ABD Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki kaynaklarının geliştirilmesi hakkını tanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın bir yetkilisi, bir önceki açıklamayı teyit ederek ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) kaynaklarının geliştirilmesi hakkını tanıdığını, bölgede gerginliği artıracak retorik ve faaliyetlerden vaz geçilmesini söyledi.

Yetkili, ABD şirketi EXXON’a ait bir araştırma gemisinin bölgeye gitmesiyle ilgili direkt olarak Türkiye’nin eylemleri üzerinde yorum yapmadı.

ABD yetkilisi açıklamasında, “ABD’nin Kıbrıs’ın MEB’iyle ilgili uzun zamandan beri var olan politikasının değişmediğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde kaynaklarını geliştirmesi hakkını tanıdığını” belirtti.

Yetkili, “Ada’nın petrol ve gaz kaynaklarının, tüm kaynakları gibi, bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında eşit şekilde paylaşılacağına inanmaya devam ediyoruz. Bölgede gerginliği artıracak retorik ve faaliyetlerden vaz geçilmesini salık veriyoruz” dedi.

Türk savaş gemileri geçen ay Kıbrıs’ın MEB’inde bulunan Blok 3’te İtalyan enerji şirketi ENİ adına sondaj faaliyetleri yapmayı planlayan bir sondaj gemisini iki kez engellemişti.

Kıbrıs hükümeti ve ExxonMobil Corporation şirketleri konsorsiyumu ve Qatar Petroleum, Nisan 2017’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde bulunan Blok 10’da bir araştırma ve üretim paylaşma anlaşması imzalamışlardı.