ABD Enerji Diplomasisi Müsteşar Yardımcısı bu hafta Kıbrıs’ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Enerji Diplomasisi Müsteşar Yardımcısı Robin Dunnigan bu hafta Kıbrıs’ı ziyaret edecek.

ABD yetkilisi geçen hafta Washington’da Hükümet Sözcüsü Nicos Christodoulides ile iki ülke arasındaki enerji işbirliği olasılıklarını görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Amos J. Hochstein’in yerine atanan Dunnigan, Kıbrıs ve ExxonMobil arasında 5 Nisan’da Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde üçüncü izin için imzalanacak sözleşmede ABD yönetimini temsil etmek istediğini belirtmişti.

Kıbrıs 5 ve 6 Nisan’da Münhasır Ekonomik Bölgenin 6,8 ve 10. bloklarında araştırmalar için üçüncü izni imzalayacak.

Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis, sözleşmelerin imzalanmasıyla devletin 103,5 milyon avro alacağını teyit etmişti.

Üçüncü tur izinlerle ilgili olarak 6. Blok için ENİ-TOTAL Konsorsiyumu, Blok 8 için ENİ ve Blok 10 için ExxonMobil ve Qatar Petrolüyüm seçildiler.