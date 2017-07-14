ABD Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs’ın kendi MEB’inde sondaj çalışmalarında bulunma hakkını tanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığın sözcüsü, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz ötesi doğal kaynaklarını değerlendirme hakkını desteklediğini teyit etti.

Konuyle ilgili bir soruya Sözcü, “ABD’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ilgili politikası uzun vadeli bir politikadır. Amerikan hükümeti, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz ötesi doğal kaynaklarını değerlendirme hakkını tanıyor” yanıtını verdi.

Yetkili, Kıbrıs’ın doğal gaz ve petrol kaynaklarının kapsamlı bir çözüm çerçevesinde her iki topluma adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

Sözcü, “bölgede gerginlik yaratan eylemlerden vazgeçirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.