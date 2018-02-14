ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD’nın Kıbrıs MEB ile ilgili politikasında değişiklik yok

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ilgili politikasının değişmediğini belirterek “ABD hükümeti, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi MEB’inde doğal kaynaklarını geliştirilmesi hakkını tanıyor” dedi.

Sözcü, ABD hükümetinin, adanın doğal gaz ve petrol kaynakları dâhil tüm kaynaklarının Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması durumunda her iki toplumca adilce paylaşılması görüşünde olduğunu söyledi.

Yetkili, aynı zamanda bölgede gerginlik yaratan eylem veya faaliyetlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.