ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faliyetleri yasa dışı, hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz (infografik)

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina’da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında yaşanan sondaj gerilimine ilişkin açıklamasında Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri için ‘yasa dışı’ ifadesini kullandı.

Pompeo’nun açıklamaları, Miçotakis’in gerilimin önlenmesi amacıyla ABD’den ‘yardım istemesi’ üzerine geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD-Yunanistan arasında 1990 Savunma İşbirliği Protokolü’nün (MDCA) yenilenmesi için Atina’ydı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Pompeo’dan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki doğal gaz sondaj geriliminin sona erdirilmesi için yardım istedi ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin ‘Kıbrıs’ın egemenlik haklarını alenen ihlal ettiğini’ söyledi.

Miçotakis, “ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesinde özel çıkarı var. Kıbrıs sadece gayet açık olan uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor. ABD’nin olumlu katkısının bölgede daha verimli bir işbirliği ve yapıcı bir nihali oluşuma öncülük edeceğini umuyorum” dedi.

Pompeo: Hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz

Pompeo ise Miçotakis’in bu sözlerine doğrudan yanıt vermedi ama daha sonra düzenlediği basın toplantısında ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin kabul edilemeyeceğini’ söyledi.

Reuters’ın haberine göre Pompeo, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının keşfinde ‘uluslararası kuralların geçerli olduğunu’ belirtip “Hiçbir ülke Avrupa’yı rehin alamaz. Türklere, yasa dışı sondajın kabul edilemeyeceğini söyledik. faaliyetlerin yasal yürütüldüğünden emin olmak için gerekli diplomatik adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

Pompeo, “(Gerilimi) azaltma ve karşılıklı uzlaşının sağlanacağı çözümler bulma amacıyla tarafların, herkesin bir araya gelmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

ABD Dışileri Bakanı ayrıca Washington’un Doğu Akdeniz’de Yunanistan-Mısır-İsrail arasındaki enerji işbirliğine destek verdiğini ve enerji piyasasasına ‘serbest ekonomi kuralları çerçevesinde dahil olmayı arzu ettiğini’ de söyledi.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49944636

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ABD: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Faaliyetleri Yasa Dışı

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina ziyareti sırasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Pompeo, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında yaşanan sondaj gerginliği gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı’nın gerilimin giderilmesi konusunda yardım istediği Pompeo’dan yanıt bulamadı. Görüşme sırasında bu konuya değinmeyen ABD’li bakan daha sonra yaptığı basın açıklamasında Türkiye’yi hedef alan sert ifadeler kullandı.

Pompeo: “Kimse Avrupa’yı rehin alamaz”

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, “Akdeniz’in doğal kaynakları konusunda uluslararası kuralların geçerli olduğundan emin olmak istiyoruz. Hiçbir ülke bu konuda Avrupa’yı aksi bir uygulamaya rehin tutamaz“ dedi.

Pompeo açıklamalarına “Türklere yasa dışı sondaj faaliyetinin kabul edilemez olduğunu anlattık. Her zaman olduğu gibi yasal faaliyetlerin olması adına diplomatik girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz“ şeklinde devam etti.

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Kıbrıs’ın güneyindeki bölgeye sondaj çalışmaları yapması için göndermesi üzerine bölgede tansiyon son iki gündür yeniden yükselmişti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Amerika’dan Türkiye’yi Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda uyarmasını istedi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Atina’da ağırlayan Yunanistan Başbakanı, Pompeo’yla görüşmesinde, Türkiye’nin Kıbrıs adası karasularında yaptığı sondajların, Kıbrıs’ın egemenliğine yönelik ağır bir ihlal olduğunu söyledi.

Miçotakis, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Amerika’nın da Akdeniz’in güneyinde önemli çıkarları söz konusu. Kıbrıs sadece kendi haklarının savunulmasını istemiyor, uluslararası hukukun işletilmesini istiyor. Amerika’nın bölgede daha yapıcı ve verimli bir işbirliği ortamının oluşması konusunda olumlu katkısını bekliyorum“ dedi.

Pompeo önce Kıbrıs’a değinmedi

Yunan Başbakanı’nın açıklamalarına karşın Amerika Dışişleri Bakanı açıklamasında doğrudan Kıbrıs konusunda değinmedi. Pompeo, “Bugün Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü. Yunanistan’ın bu noktada istikrar konusunda bir dayanak noktası olması adına birlikte çalışabiliriz“ diye konuştu.

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Kıbrıs’ın güneyindeki bölgeye sondaj çalışmaları yapması için göndermesi üzerine bölgede tansiyon son iki gündür yeniden yükselmişti.

Atina’da ABD karşıtı protestolar

Öte yandan Pompeo’nun Yunanistan ziyareti sırasında Amerika Büyükelçiliği binası yakınlarında protesto yürüyüşü düzenleyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Protestolar Amerika’nın 1967 ve 1974 yılları arasında Yunanistan’daki cunta yönetimine Amerika’nın destek vermesinin yıldönümü dolayısıyla düzenlendi.

Amerika ve Yunanistan arasındaki savunma anlaşmalarını protesto eden bir başka grup da şehrin ünlü Syntagma meydanında “Katil Amerika“ sloganları atarak gösteri düzenlediler.

Göstericiler ellerinde “Pompeo evine dön“ ve “Amerika-Yunanistan anlaşmasına hayır“ pankartları taşıdılar.

Voa