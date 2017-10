Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon:’ABD ve Türkiye arasında umut veren ortaklığın sonu geldi’ Reviewed by Momizat on Eki 11 . Financial Times'ta bir makale kaleme alan eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, 'Türkiye ve ABD'nin umut vaat eden bir ortaklığın sonuyla yüzleştiğ Financial Times'ta bir makale kaleme alan eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, 'Türkiye ve ABD'nin umut vaat eden bir ortaklığın sonuyla yüzleştiğ Rating: 0