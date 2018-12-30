ABD-Çin gerginliği: Yeni Soğuk Savaş’a doğru mu?
Çin’de beddua edildiğinde söylenen cümlelerden biri “İlginç zamanlarda yaşayasın”. Gerçekten de çok ilginç ve bir o kadar da tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.
Dünyanın ekonomik, siyasi ve güvenlik mimarisi istikrarını kaybediyor. Bu mimari giderek ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin, rekabetin üzerinden yeniden şekillenmeye başlıyor.
ABD’de Trump yönetiminin Çin’den gelen mallara ek ithalat vergileri koyarak bir anlamda ticaret savaşı başlatması iki ülke arasındaki gerginliklerin arttığına işaret ediyordu.
Huawei olayı
Washington’un talebi üzerine, Çin’in en önemli teknoloji şirketi Huawei’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ren Zhengfei’nin bir gün yerine geçmesi beklenen kızı, şirketin finans müdürü Sabrina Meng Wanzhou’nun Kanada’nın Vancouver Havaalanı’nda, Hong Kong’tan gelerek Meksika’ya gitmek üzere uçaktan indiğinde tutuklanması büyük bir diplomatik sarsıntı yarattı.
ABD, Huawei’nin İran’a konan ambargoyu deldiğini iddia ediyordu.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46692891