ABD Başkanı adına, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs konulu iki aylık rapor yayınlandı

Eski ABD Başkanı Barak Obama adına ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kongre’ye sunulan Ağustos ve Eylül 2016 dönemini kapsayan Kıbrıs konulu iki aylık rapor yayınlandı.

Raporda, Kıbrıs’ın iki liderinin: Nicos Anastasiades’in ve Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs’ı BM Genel Sekreterinin İyi Niyet Misyonu himayesinde iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirme çabalarına değiniliyor.

Rapora eşlik eden ve Yasama İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı vekili Ann Norris tarafından imzalanan bir mektupta, “BM tarafından yürütülen ve kapsamlı müzakerelere yönelik çabalar, liderler ve müzakerecilerin çözüm görüşmelerinde ilerleme kaydettiği bu raporlama döneminde yoğunlaştı” dendi.

Amerika Birleşik Devletleri, “Kıbrıs’ı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştiren adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için kararlı” denen raporda, Ağustos ve Eylül aylarında Anastasiades ile Akıncı arasındaki görüşmelere değiniliyor.

“Tartışmalar büyük oranda mülk iadesi, ekonomik entegrasyon, AB uyum ve yönetişim / güç paylaşımı konularına odaklandı” ifadesine yer verilen raporda, “1 Ağustos’ta NATO Politikası ve ABD Savunma Bakanlığı Avrupa Savunması Bakan Yardımcısı James Townsend, Güney Doğu Akdeniz’deki deniz ve enerji güvenliğini tartışmak ve arama kurtarma misyonları ile işbirliğini artırmak için Washington’da Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Christos Malikkides ile bir araya geldi “dendi. Ayrıca Malikkides’in ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı vekili Mark Libby ile ikili güvenlik işbirliğini de görüştüğü belirtildi.

Raporda, 19 Ağustos’ta ABD Başkan Yardımcısı Biden’ın, Cumhurbaşkanı Anastasiades ve Akıncı ile telefon görüşmesi yaparak iki lideri de görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

“ABD Başkan Yardımcısı, ayrıca, liderlerin eylül ayında New York’a gitmeden önce önemli ek ilerleme sağlayacaklarını ve yılsonuna kadar bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti” ifadesine yer verilen raporda ayrıca, Biden’ın 23 Ağustos’ta Türkiye’ye yaptığı ziyareti değinilerek , “ABD Başkan Yardımcısı, ABD’nin Kıbrıs liderliğindeki görüşmelerine verdiği desteği vurguladı ve Türkiye’yi bu sürece destekleyici bir rol oynamaya devam etmeye teşvik etti” dendi.

Raporda, “22 Eylül’de, ABD Başkan Yardımcısı, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs’taki her iki liderle ayrı ayrı görüştü. Bu toplantılarda ABD Başkan Yardımcısı, liderlere kapsamlı bir anlaşma yapma çabalarını yoğunlaştırmaya devam ettikçe ABD’den güçlü bir destek alacakları sözü verdi” dendi.

Raporda, “ABD Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Anastasiades ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs ve ABD arasındaki stratejik ortaklığı teyit etti. Terörle mücadele ve nükleer silahların yayılmaması gibi alanlarda ülkesinin Kıbrıs ile işbirliğini derinleştirmek için sabırsızlandığını ifade etti ” görüşüne yer verildi.

“Her bir lidere, ABD Başkan Yardımcısı, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın her iki toplum için de, bölgesel güvenlik, istikrar ve enerji bağımsızlığı için ciddi yararlar sağlayacağının da altını çizdi” ifadesine yer verilen raporda ayrıca, Biden’ın Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelere değinilerek görüşmelerde, “Kıbrıs çözüm müzakerelerinin ele alındığı” belirtildi.

Rapora göre Biden, “Yunanistan ve Türkiye’yi bu süreçte destekleyici rol oynamaya teşvik etti.”

Raporda ayrıca o dönemde BM Genel Sekreteri olan Ban Ki-Moon’un 25 Eylül’de her iki liderle New York’ta yaptığı toplantıya değiniliyor ve Moon’un, liderlerin eşitlikçi bir çözüm bulma çabalarını yoğunlaştırma konusundaki ortak taahhütlerini memnuniyetle karşıladığı kaydediliyor.

Raporda son olarak, “Genel Sekreter Ban, liderleri adaya geri döndüklerinde kararlılıkla, cesaretle ve yaratıcılıkla sürece katılmaya teşvik etti” dendi.

Kha