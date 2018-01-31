ABD Atina Büyükelçisi:Ege’de Yunanistan-Türkiye kazasından korkuyorum

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Ege’de Yunanistan-Türkiye kazasından korkuyorum” dedi.

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Atina’da katıldığı bir televizyon programında Ege’de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak gerilimiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, “Ege’de Yunanistan-Türkiye kazasından korkuyorum” diyerek şaşkınlık yarattı.

Büyükelçi Geoffrey Pyatt, “endişem korkum Ege’de bir kaza. Öldürücü karmaşık askeri sistemler birbirine yakın olduğu sürece her zaman ciddi bir kaza yaşanması tabii ki ilişkinizde büyük komplikasyonlara neden olacaktır” diyerek, söyledikleriyle özellikle de bu dönemde bölgede yaşananlar dikkate alındığında düşündürücü.

Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın katıldığı SKAİ tv programı 30 Ocak 2018 Salı günü saat 12:00’da yayınlandı.

Anka