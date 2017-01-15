ABD Askerleri NATO Operasyonu İçin Polonya’da

NATO’nun doğu sınırını güçlendirmeyi amaçlayan “Atlantik Kararlılık Operasyonu” kapsamında konuşlandırılması planlanan çok sayıda aracın bulunduğu Amerikan askeri konvoyu Almanya sınırından geçerek Polonya’nın Zagan kentine ulaştı.

23 yıl önce Sovyet güçlerinin terkettiği Zagan’da Amerikan birliklerini karşılama amaçlı askeri tören düzenlendi. Törene Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Savunma Bakanı Antoni Macierewicz’in yanı sıra yüksek rütbeli NATO komutanlar katıldı.

Başbakan Szydlo yaptığı konuşmada, “Bugün Polonya, Avrupa ve ortak savunmamız için önemli bir gün” dedi. Savunma Bakanı Macierewicz de askerlere, “Sizi çok uzun zamandır, on yıllardır bekliyorduk” diye seslendi. Polonya yönetimi, bir çok şehirde de Amerikan askerleri için karşılama gösterileri hazırladı.

Birliklerin Polonya’nın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde konuşlandırılması 18 Ocak’ta tamamlanacak. Ülkede9 ay kalacak birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya’ya da yönlendirilecek.

Batı kuvvetleri, NATO’nun doğu sınırlarına ilk defa süreklilik arz eden bir şekilde konuşlanıyor. Rusya ise konuşlandırmadan rahatsız. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu hareketler bizim çıkarlarımızı ve ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor” dedi.

Voa