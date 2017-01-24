AB28 cari işlemler bütçe fazlası 15,8 milyar avro oldu

AB28 mevsimsel uyumlu cari hesap ödemeleri bilanço dengesi, Ekim 2016’daki 15,0 milyar avro ve Kasım 2015’teki 10,1 milyar avroyla karşılaştırıldığında Kasım 2016’da 15,8 milyar avro fazla verdi.

Eurostat tahminlerine göre, Ekim 2016’yla karşılaştırıldığında, mevsimsel uyum verisi esasında Kasım 2016’da mal hesabı fazlalığı 7,0 milyar avrodan 10,3 milyar avroya çıktı, hizmet hesapları da 13,6 milyar avrodan 11,8 milyar avroya düştü.

Ana gelir hesap fazlalığı 0,9 milyar avrodan 0,3 milyar avroya düşerken tali gelir hesabı -6,4 milyar avro iken -6,5 milyar avroya yükseldi.

Kasım 2015’te biten 12 ayda 145,8 milyar avro olan birikmiş vadesiz mevduatların tutarı, Kasım 2016’da biten 12 aylık dönemde 193,0 milyar avroya çıktı.

Aynı tahmine göre, mal hesabı fazlalığı aynı dönemde 103,1 milyar avrodan 148,7 milyar avroya yükseldi; ana gelir hesabı da -25,7 milyar avrodan -17,1 milyar avroya düştü.

Son olarak hizmet hesapları fazlalığı 144,3 milyar avrodan 139,8 milyar avroya düştü, tali gelir hesabı açığı da -76,0 milyar avro iken -78,4 milyar avro oldu.