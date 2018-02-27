AB27’ye göre Varna AB – Türkiye Zirvesi Türkiye’nin  faaliyetlerine son vermesi koşuluna bağlı olacak

AB27’ye göre 26 Mart’ta yapılması planlanan Varna AB – Türkiye Zirvesi şimdi Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki faaliyetlerine son vermesi koşuluna ve AB liderlerinin Türkiye’nin Mart’taki Resmi AB Zirvesi’ndeki tutumunun değerlendirmesine bağlı olacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’deki gayrı resmi zirveden sonra basına yaptığı açıklamada, Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Tsipras’ın AB27’ye Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege’deki yasadışı ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

Tusk, AB liderleri adına, birliğin Kıbrıs ve Yunanistan’a tam destek verdiğini bildirdi ve Türkiye’ye söz konusu faaliyetlerine son vermesi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB ve uluslararası hukuka uyumlu olan, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dâhil egemenlik hakkını, doğal kaynaklarını araştırma ve kullanma hakkını desteklediğini ifade eden Tusk, bu tür faaliyetlerin Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri ve tüm üye ülkelerle ilişkilerini normalleştirme taahhüdüyle tezat olduğunu vurguladı.

Donald Tusk, “Varna’da 26 Mart’taki liderler toplantısında koşulların yerine gelmesi durumunda Türkiye’yle işbirliği yapmaya ve Mart Avrupa Konseyi toplantısını değerlendirmeye hazırız” şeklinde konuştu.