AB Zirvesi’nde Türkiye’ye (80 milyon Avro’luk) yönelik kısıtlama teklifi

Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi’nde, Türkiye’ye tam üyelik hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması için teklif sunuldu.

Avrupa Birliği Zirvesi’nde, Türkiye’ye tam üyelik hazırlıkları için verilen yardımların kısıtlanması için teklif sunuldu. Teklif, daha önce 2018 yılı bütçesi dahilinde, AB tarafından önerilen reformların gerçekleştirilmesi ile altyapı ve tarımda kullanılması için Türkiye’ye verilmesi planlanan 217 milyon Avro’ya 80 milyon Avro’luk bir kısıtlama yaptırımı öngörüyor.

50 milyon avroluk kısıtlama derhal uygulanacak

Teklife göre, 50 milyon Avro’luk kısıtlama derhal uygulanacak, daha sonra Türkiye’nin İnsan Hakları konusunda gelişme göstermediği öne sürülerek, geriye kalan 30 milyon Avro’luk kısıtlama daha sonraki dönemde uygulanacak. Bütçe raportörü Romen parlamenter Siegfried Mureşan, kısıtlamaların altyapı ve tarımı etkilemeyeceğini ifade eden Mureşan, sadece politik reformları etkileyeceğini söyledi.

Liderlerin onay vermesi bekleniyor

AB liderlerinin sunulan kısıtlama teklifine onay vermeleri bekleniyor. Ancak daha önce geçtiğimiz hafta Brüksel’de gerçekleşen AB zirvesinde tam üyelik için yardım bekleyen bazı ülkeler için de sunulan kısıtlama tekliflerine onay vermeleri gerekiyor.

Cumhuriyet