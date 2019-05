Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

AB Zirvesinde Bilek Güreşi Reviewed by Momizat on May 29 . Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından toplanan ilk AB liderler zirvesi, Birliğin yöneticilerini belirleme konusunda, Fransa ve Almanya arasında tam bir bile Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından toplanan ilk AB liderler zirvesi, Birliğin yöneticilerini belirleme konusunda, Fransa ve Almanya arasında tam bir bile Rating: 0