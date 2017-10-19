AB Zirvesi Öncesi Merkel’den Tavır Değişikliği

İki gün sürecek Avrupa Birliği Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi konusunda herhangi bir karar talep etmeyecek.

Brüksel’de Alman gazetecilere açıklama yapan Merkel, zirvede müzakere süreci içinde Türkiye’ye verilen yardımların azaltılmasını isteyeceğini söyledi. Ancak Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan göçmen anlaşması kapsamındaki mali desteğin devam etmesinden yana da olan Merkel, “Türkiye anlaşma kapsamına tüm yükümlülüklerini ve sorumluluklarını fevkalade bir şekilde yerine getiriyor” dedi.

Anlaşma kapsamında öngörülen 3 milyar Euro’ya ek olarak, önümüzdeki yıllarda 3 milyar Euroluk yeni bir yardım paketinin yapılamasını öneren Merkel, “Verdiğimiz sözleri tutmamız gerekiyor. Bu paralar doğrudan kısmen çok zor şartlar altında yaşayan mültecilere gidiyor” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı, Türkiye’deki politik gelişmelere yönelik olarak ise, “Türkiye’de yaşananları, bizim demokratik beklentilerimizden yola çıkınca, çok olumsuz değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu. “Çok büyük endişelerimiz var” diyen Merkel, “Beni tedirgin eden sadece Alman vatandaşlarının tutuklanması değil. Türkiye genel olarak hukuki açıdan bana kalırsa çok yanlış bir yöne doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Merkel, bu duruma tepki verilmesi gerektiğini öne sürerek,AB Zirvesi’nde diğer liderlere müzakere sürecinde Türkiye’ye yapılan mali yardımların azaltılmasını önereceğini açıkladı.

Müzakereler kapsamında, Ankara’ya 2014-2020 yılları arasında 4 milyar 400 milyon Euro mali yardım yapılması hedefleniyor. Merkel’e yakın çevreler, Türkiye’deki gelişmeler konusunda AB Komisyonu tarafından bir rapor hazırlanması talebinin de gündeme getirebileceğini belirtiyorlar.

24 Eylül seçimleri öncesinde, zirvede müzakerelerin sonlandırılmasını ve yardımların tümden kesilmesini isteyeceğini açıklayan Merkel’in, önerilerinin diğer AB liderlerinden destek bulmaması sonrasında tavır değişikliğine gittiği tahmin ediliyor.

Diplomatik kaynaklardan, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere hemen tüm AB liderlerinin Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine, bir başka deyişle üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesine karşı olduklarını Merkel’e bildirdikleri öğrenilmişti.

Merkel’in müzakerelerin tamamen bitirilmesi önerisine destek veren tek ülke Avusturya olmuştu. Son olarak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yaptığı Polonya ziyaretinde, Türkiye’nin AB üyesi olacağını umduğunu söyleyerek, AB içinde Merkel’e karşı oluşan muhalefeti açıkça ortaya koymuştu.

Merkel, Türkiye ile son bir yılda yaşanan gerilimler ve özellikle bazı Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması sonrasında, Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini belirtmiş, ancak bunun için 28 üye ülkenin oybirliğiyle karar alması gerektiğini de açıklamıştı.

Voa