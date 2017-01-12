AB yetkilisi:’Türkiye ile AB arasında diyalog çok kapsamlı bir şekilde sürüyor’

Son dönemde Türkiye’den Avrupa Birliği’ne yönelik yapılan sert açıklamalara karşın Ankara’da bulunan bir AB yetkilisi, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun çok yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Yetkili, Türkiye vatandaşlarına AB ülkelerine vizesiz seyahat konusunda görüşmelerin devam ettiğini, önümüzdeki günlerde Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi konusunda müzakerelere başlanacağını, bu yılın ilk aylarında da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Çok spesifik konulara odaklanmak yerine daha geniş tabloya baktığımızda Türkiye ile AB arasında diyalog çok kapsamlı bir şekilde sürüyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türk büyükelçilere hitabında AB ile ilişkilerin iyileşmesi için AB’ye üç konuda çağrıda bulunmuş ve “PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede samimi ve kararlı bir tutum sergilenmeli. Varılan mutabakata uygun şekilde vize muafiyeti bir an önce sağlanmalı. AB üyeliğimizin önündeki yapay engeller kaldırılmalıdır” demişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Ankara’daki bir AB yetkilisi, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun çağrılarına yanıt verdi.

‘AB, TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA GAYET SAMİMİ’

Yetkili, Çavuşoğlu’nun AB’ye ‘terör örgütleriyle mücadelede samimi ve kararlı tutum’ çağrısıyla ilgili, “Terörle mücadele konusunda gayet samimiyiz. Türkiye kadar yoğun bir şekilde olmasa da bizler de terörizmin mağdurlarıyız. Terörle mücadele için AB ve Türkiye’nin işbirliği çok önemli, terörle mücadele, istihbarat paylaşımı gibi alanlarda işbirliğimiz bulunuyor. Tabii ki daha fazlası yapılabilir. Eminim ki Brüksel’deki AB yetkilileri de terörle mücadele konusunda Türkiye’yle daha fazla işbirliği yapmayı arzu ediyorlar” dedi.

‘MÜLTECİ MUTABAKATININ DEĞİŞECEĞİNE DAİR BİR İŞARET YOK’

Türk vatandaşlarına AB ülkelerine seyahatlerinde vize serbestisi tanınması konusu üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden yetkili, “Türk meslektaşlarımızla birlikte bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşından önce bu konuda Brüksel’de görüşmeler gerçekleştirildi, bundan sonra da bu görüşmeler sürecek. Yani süreç halen işliyor. Bu, ne zaman hayata geçebilir bilemiyorum ama süreç devam ediyor” dedi.

Vize serbestisinin uygulanmaması durumunda 18 Mart 2016’da AB ile varılan mülteci mutabakatının askıya alınabileceğine yönelik Türkiye’den gelen açıklamaları da yorumlayan AB yetkilisi, “18 Mart’ta üzerinde uzlaştığımız Mülteci Mutabakatı gayet güzel şekilde çalışıyor. Bu durumun değişeceğine dair bir gösterge yok” dedi.

‘VİZE SERBESTİSİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR’

Vize serbestisi konusunda Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin durmadığını vurgulayan yetkili, vize serbestisi için AB’nin kriterleri arasında yer alan ve Türkiye’nin yerine getirmeyeceğini ilan ettiği Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik konusunda “Vize serbestisi için üzerinde anlaşılan kriterlerin çok büyük bir kısmını Türkiye yerine getirdi, Türk bakanların Türkiye’deki mevcut ortamda Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı yönündeki açıklamalarını da biliyoruz. Türkiye’nin yoğun bir şekilde terörle mücadele ettiğinin farkındayız. Fakat bu konuyla ilgili gerek Avrupa Konseyi bağlamında, gerek AB yasalarında mevcut belli düzenlemeler var. Tüm bunları Türkiye’yle tartışmayı sürdürüyoruz. Vize serbestisi ne zaman gerçekleşecek; bunu bilmiyorum, görüşmeler sürüyor. Fakat önemli olan da bu, görüşmeler halen devam ediyor. Görüşmelerin kesintiye uğraması gibi bir durum yok” dedi.

‘TÜRKİYE İLE AB ARASINDA ZENGİN BİR DİYALOG VAR’

Türkiye ile AB arasında halihazırda çok güçlü ve iyi ilişkileri bulunduğunu, bazı anlaşmazlıklar bulunmasına karşın ilişkilerin güçlü niteliğini koruduğunu belirten yetkili, “Türkiye ve AB arasında birçok noktada yakın temaslar bulunuyor. Türk bakanlar sürekli Brüksel’i ziyaret ediyorlar, AB yetkilileri buraya geliyorlar, birçok etkinlikte bir araya geliniyor. Türkiye ve AB arasında çok zengin bir diyalog ve temas bulunuyor. [AB Konseyi Başkanı Donald] Tusk, bu yılın ilk aylarında Türkiye ile bir zirve yapılacağını açıkladı. Yani aramızda üst düzey siyasi diyalog mevcut. Enerji, ulaşım, birçok alanda diyalog süreçleri var” dedi.

‘TÜRKİYE İLE AB ARASINDA ‘YANLIŞ ANLAŞILMALAR’ MEVCUT’

Türkiye ile AB arasında birçok konuda ‘yanlış anlaşılma ve yanlış kanılar’ mevcut olduğunu da söyleyen yetkili, “Bu diyalog süreçleri, bu yanlış anlaşılmaların üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır. Örneğin Türkiye’de 15 Temmuz konusundaki tavrımızla ilgili bir yanlış anlaşılma mevcut. Belki bunun üzerinde daha fazla çalışmalıyız. Yine örneğin PKK konusundaki tavrımızla ilgili de yanlış kanılar mevcut. Diğer taraftan milletvekillerine yapılanlarla [tutuklanmalar] ilgili AB’de belli görüşler var. Yani üzerinde konuşmamız, diyalog sürecini sürdürmemiz gereken birçok konu var. Bu konular üzerinde samimi ve iyi niyetli bir diyalog sürecine ihtiyaç var ve bu yanlış anlaşılmaların üstesinden gelinmesi için hem AB hem de Türkiye tarafında bu iyi niyeti görüyorum” diye konuştu.

Türkiye ve AB’nin birbirine ihtiyacı olduğunu ifade eden AB yetkilisi, “İki taraf farklı risklerle karşı karşıya ve bunların çözülmesi için birbirimize farklı düzeylerde yardım edebiliriz. Umuyorum ki yakın zamanda başlayacak Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi konusundaki görüşmelerde bu pozitif diyaloğun meyvelerini alacağız. Bizim istatistiklerimize göre Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilere çok olumlu yansıdı, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na (GSYH) önemli katkılarda bulundu. Bildiğiniz gibi Avrupa Komisyonu, üye ülkelerden Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesine yönelik müzakerelere başlanması için yetki istedi. Sözün kısası, çok spesifik konulara odaklanmak yerine daha geniş tabloya baktığımızda Türkiye ile AB arasında diyalog çok kapsamlı bir şekilde sürüyor” dedi.

‘AB, 3 MİLYAR EURO’NUN AKTARIMI KONUSUNDA YETERİNCE HIZLI’

AB yetkilisi, AB’nin Suriyeli mülteciler için Türkiye’ye aktaracağı 3 milyar euronun aktarımının çok yavaş olduğu eleştirilerine de yanıt verdi. “Evet, bu konuda bir bürokrasi süreci mevcut. Süren bir insani felaket var, bu konuda hızlı olmamız gerektiğini de kabul ediyorum” diyen yetkili, şöyle devam etti:

“Ancak ben AB’nin yeterince hızlı olduğunu düşünüyorum. Sürecin işleyişine bakarsanız esasen hızlı işlediğini görürsünüz. 2016 ve 2017 yıllarında bu paranın aktarılacağı konusunda mutabakata vardık ve bu para aktarılmaya devam ediyor ve aktarılacak. Türk yetkililerle, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Bunun hızlandırılması gerektiği konusunda hemfikirim, çünkü bu insanların buna ihtiyacı var. Fakat Türkiye halihazırda çok ciddi yardımlar yapıyor. Aslında Suriyeliler, Türkiye gibi bir komşuları olduğu için çok şanslılar, çünkü Türkiye onlar neye ihtiyaç duyuyorlarsa sağlıyor. Biz hem Türkiye ile hem de BM’nin ilgili organlarıyla bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

‘TÜRKİYE VE RUSYA’NIN ÇALIŞMALARI, SURİYE’DE ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ’

Suriye’deki insani felaketin çözüme ulaştırılması için siyasi çözümün sağlanmasının şart olduğunu ifade eden yetkili, “Burada Türkiye’nin rolü gerçekten önemli, Türkiye’nin Rusya ile birlikte sürdürdüğü çalışmaları, Astana’da yapılacak olan konferans, bunlar Suriye’de sorunun kaynağına inilerek çözüme ulaşılması için çok önemli katkılar” diye konuştu.

Hüseyin Hayatsever-RS