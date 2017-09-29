AB Ve Türkiye Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasını Destekliyor

Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları alanında modern ve etkin bir koruma sisteminin tesis edilmesini destekleyen Avrupa Birliği finansmanlı kapsamlı bir proje sona eriyor. Proje, Gümrük İdaresinin uygulama ve yürütme kapasitesinin arttırılmasını amaçladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfenkçi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Viñals İstanbul’da düzenlenen kapanış töreninde projenin kazanımlarını değerlendirdi.

19 ay süren AB finansmanlı gümrük projesi, Gümrük İdaresinin uygulama ve yürütme kapasitesini arttırarak, sınırlarda Fikri Mülkiyet Haklarının uygulanması konusunda Avrupa ve Türk gümrük mevzuatının uyumlulaştırılmasını sağlamıştır. Proje ayrıca gümrük memurları, diğer ilgili devlet daireleri, STÖler ve hak sahipleri arasında fikri mülkiyeti korumanın değeri konusunda farkındalık yaratmıştır.

Ortak ve özel tasarlanmış eğitimler ve çalışmalar yoluyla, farklı kamu kurumları ve paydaşlar arasındaki işbirliği artmış; böylelikle, Türkiye’deki fikri mülkiyet koruma sistemi daha iyi bir hale gelmiştir. Proje paydaşları ayrıca deneyim paylaşımı maksadıyla, farklı AB ülkelerine yapılan çalışma ziyaretlerine de katılma fırsatına sahip olmuştur.

1.5 milyon Avro’yu aşan bütçesiyle proje, bir teknik yardım ve bir Eşleştirme bileşeninden oluşmuş, fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili olarak Gümrük İdaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesine başarılı katkılarda bulunmuştur.