AB ve NATO’dan Türkiye-Hollanda krizi hakkında açıklamalar (english)

NATO’dan Türkiye ve Hollanda arasındaki gerginliğe dair ilk açıklama geldi. Hemen ardından da Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yi “aşırı açıklamalar” yapmamaya davet etti.

Reuters’ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ve Hollanda’ya çağrıda bulundu.

“Güçlü münazaralar demokrasilerimizin özündedir fakat karşılıklı saygı da öyle” diyen Stoltenberg, “Bütün müttefikleri karşılıklı saygı göstermeye, sakin olmaya ve ölçülü yaklaşım göstermeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, “Gerilimin azaltılması ve ortamın sakinleştirilmesi adına artık bizi birleştiren şeylere yoğunlaşmamız önemli” dedi.

DHA’nın haberine göre Stoltenberg, Hollanda’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’ndaki bayrağın indirilmesi hakkında bir soru yönelten muhabire ise, “Türk ve Hollanda hükümetleriyle iletişim halindeyim, bu görüşmelerin detaylarına girmek durumunda değilim ama şunu söyleyebilirim, mesajım her iki tarafa da aynı. Güçlü münazaralar, demokrasilerimizin kalbidir ama aynı zamanda saygı da öyle. Tüm müttefiklerimizi karşılıklı saygıya, sakinliğe davet ediyorum ve ölçülü davranışlar konusunda cesaretlendirmek istiyorum. Şu anda bizi birleştiren şeylere odaklanmalıyız. Sakinliğin korunması ve gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi önemlidir ve benim mesajım aynı olacak. Müttefiklerimize dışarıdan gelen tehditlere karşı odaklanmalıyız” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.

AB’DEN ÇAĞRI

NATO açıklamasından birkaç dakika sonra ise Avrupa Birliği bir açıklama yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikalarından Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye “durumu daha da kötüye götürme riski doğuran, aşırı açıklamalar ve eylemlerden sakınmaya” çağrıldı.

Açıklamada, “Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında son günlerde yaşanan tansiyonun ardından, konunun daha fazla tırmandırılmasından kaçınmak ve durumun sakinleşmesi için yollar bulmak gerekmektedir” denildi.

AB, sorunlu konuların ancak açık ve doğrudan iletişim kanalları yoluyla çözülebilebileceğini belirtti.

Komisyon, Türkiye’nin Nisan ayında gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumunu, ülkenin AB’ye üyelik müzakere süreci ışığında değerlendireceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krizler sonrası ‘Nazi’ benzetmesi yapması sonrası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ortak yazılı açıklamalarını paylaştı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“16 Nisan’da yapılacak referandumda kabul edilmeleri ve özellikle uygulamaya geçirilmeleri durumunda,Türkiye’de önerilen yasa değişiklikleri, AB üyeliğine aday olmanın Türkiye’ye getirdiği yükümlülükler ve ülkenin Avrupa Konseyi üyeliği kapsamında değerlendirileceklerdir.”

Joint statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner Johannes Hahn on the Venice Commission’s Opinion on the amendments to the Constitution of Turkey and recent events

We have taken good note of the Venice Commission’s Opinion on the amendments to the Constitution of the Republic of Turkey adopted by the Turkish Grand National Assembly on 21 January 2017.

As highlighted by the Venice Commission’s Opinion, Turkey has the sovereign right to decide over its system of governance. We acknowledge the fact that the country is going through challenging times and stand by it in its fight against the scourge of terrorism. We will continue to support the country’s hospitality to refugees from war-torn areas in its close vicinity.

We appreciate that Turkey has announced actions to address the Council of Europe’s recommendations regarding the State of Emergency and bring the measures taken in line with European standards.

However, the Venice Commission’s comments on the proposed Constitutional amendments raise serious concerns at the excessive concentration of powers in one office, with serious effect on the necessary checks and balances and on the independence of the judiciary. It is also of concern that this process of constitutional change is taking place under the state of emergency.

The proposed amendments, if approved at the referendum of 16 April, and especially their practical implementation, will be assessed in light of Turkey’s obligations as an EU candidate country and as a member of the Council of Europe.

We encourage Turkey to pursue and further deepen its close cooperation with the Council of Europe and its bodies, and to address their concerns and recommendations.

Following the tensions of these last days between Turkey and some EU Member States, it is essential to avoid further escalation and find ways to calm down the situation. Decisions with regard to the holding of meetings and rallies in Member States are a matter for the Member State concerned, in accordance with the applicable provisions of international and national law.

The European Union calls on Turkey to refrain from excessive statements and actions that risk further exacerbating the situation. Matters of concern can only be resolved through open and direct communication channels. We will continue to provide our good offices in the interest of EU-Turkey relations.