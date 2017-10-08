AB ve NATO hibrit tehdit merkezi açtı

Avrupa Birliği ve NATO, Finlandiya’da “tweetlerden tanklara” hibrit tehditlere karşı savaşmak için merkez kurdu. Merkez, yeni nesil tehditlerle mücadele edecek.

Hibrit tehditlere, hibrit karşılık verilmesi gerekiyor. Bu nedenle Avrupa Birliği ve NATO, üyelerinin istikrarı için çok yönlü tehditlere karşı ilk ortak merkezini kurdu. Finlandiya’nın ev sahipliği yaptığı yeni Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından hizmete açıldı.

NATO’ya ait 20’den fazla mükemmeliyet merkezi var. İki örgütü ilk kez birbirine bağlayan bu merkez, Avrupa Birliği’nin de ilk merkezi olma özelliği taşıyor. Finlandiya’nın da aralarında bulunduğu 11 Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri destekçi olarak imza attı.

“Hibrit tehditler” nelerdir?

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bir süredir varolan “gizli tehditler” ile savaşmanın ne kadar zor olduğunu anlattı.

Hibrit tehditlerin, askeri ve askeri olmayan karma saldırılar, gizli ya da açık operasyonlar anlamına geldiğini aktardı. Stoltenberg, hibrit tehditleri, “propaganda ve dezenformasyondan, düzensiz güçlerin kullanılmasına, tweet’lerden tanklara kadar her şey” olarak açıkladı. NATO Genel Sekreteri, “Askerler, bazen üniforma içinde bazen üniformasız bazen siber alanda bazen de sınırımızdadır” dedi.

Stoltenberg, son yıllarda değişen saldırıların boyut, kapsam ve hızına da dikkat çekti. Bu nedenle fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı AB ve NATO’nun bu ortaklığının, önemli olduğunu söyledi. Genel Sekreter, bu kurumun Avrupa ve ABD’de meydana gelen saldırıların türlerini sürekli olarak analiz edeceğini ve bu saldırıları önlemenin yollarını arayacağını belirtti.

Güvenlik ve Savunma Editörü ve Avrupa Birliği Savunma Çalışmaları Enstitüsü’nden Daniel Fiott, “NATO ve AB’nin hibrit tehditlere verdikleri tepkileri ne kadar hızlı bir şekilde artırdıklarını görmek beni şaşırttı” diyor. DW’ye konuşan Daniel Fiott, hibrit tehditlerin AB-NATO işbirliğinin geçtiğimiz yıl boyunca gelişmesinin asıl nedeni olduğunu da söyledi. Fiott, siber yeteneklerin ve çalışmaların geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Neden Finlandiya?

Finlandiya, son yüzyılda komşularından daha iyi bir siyasi geçmişe sahip. 1930’larda ve 1940’larda bölgedenin büyük bir kısmı Demir Perde’nin arkasında kaldığında Sovyetler’den uzak durarak bağımsız olmayı sürdürdü. Zaman zaman agresif komşusu ile barışı korumak için kullandığı yöntemler nedeniyle eleştirildi. Ama şimdi NATO üyesi olmayan ülke, Kremlin ile ilişkilerine koyduğu mesafe nedeniyle övgü topluyor.

Avrupa Mükemmeliyet Merkezi, Finlandiya’nın girişimi üzerine kuruldu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin soğukkanlı politikalarını paylaşmayı büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Niinistö, yaptığı açılış konuşmasında, “Zayıf noktalarımızı tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca hazır ve dirençli olmalıyız. Karşılaşabileceğimiz tehditler karşı bir adım önde olmalıyız” dedi.

Niinisto, Avrupa Birliği’nin gelecekte vatandaşlarına nasıl bir güvenlik sağlayacağına ilişkin tartışmalara odaklanması gerektiğine dikkat çekti. Finlandiya NATO’ya katılmayı planlamadığı için AB içinde bir güvenlik ve savunma kapasitesi oluşturmanın güçlü bir savunucusu.

Tehdit merkezine tehdit

Hibrit merkezi, açılışının hemen ardından bir tehdit aldı. Merkezin logosuyla benzer bir görünüme sahip olan ve servis sağlayıcısı Rusya’da “.ru” bulunan bir internet sitesi, sahte haberleri sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Rusya tarafından desteklendiğine inanılan grup, doğu Ukrayna’daki çatışmayı görüşmek üzere Helsinki’de bir etkinlik dahi düzenledi. Sahte bir Twitter hesabı askıya alındı. Atlantik Konseyi’nin Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı’ndaki troll gözlemcileri tarafından tespit edilen başka hesapların da olduğu belirtildi.

Daniel Fiott, “Web sitesinin sahte versiyonunun yapılmasına şaşırmamalıyız. Bu klasik bir hibrit taktik. Gerçek Hibrit Mükemmeliyet Merkezi’nin sahte siteyi bu kadar çabuk tespit etmesini ve karşı koymasını inanılmaz buldum. Çalışmalarına yeni başlamalarına rağmen çok çabuk ve katı yanıt verdiler. Bu gelecek için iyiye işaret” dedi.

Dw