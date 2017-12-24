AB ve Japonya serbest ticaret anlaşması…

Avrupa Birliği ve Japonya şimdiye kadar yapılmış olan en büyük ve kapsamlı ticaret anlaşmalarından biri olacak olan AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamladı. Küresel ekonominin yaklaşık %30’unu kapsayacak olan anlaşma özellikle AB tarımsal gıda sektörü açısından önemli kazanımlar müjdeliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yaptıkları ortak basın açıklamasında AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerinin tamamlandığını duyurdu. Basın açıklamasında, müzakerelerin tamamlanmasının “serbest ticaret bayrağının yükseklerde dalgalanmasının devam etmesi yönünde Japonya ve Avrupa Birliği’nin güçlü politik iradesinin bir göstergesi olduğu” belirtildi.

EPA, Avrupa Birliği tarafından şimdiye kadar müzakere edilen en büyük çaplı ikili ticaret anlaşması oldu. Avrupa Komisyonu anlaşmanın her iki taraf için de “muazzam pazar fırsatları” sunmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda Avrupa ve Japonya arasında gerçekleşecek işbirliğini güçlendireceğini açıkladı.

Japonya dünya genelinde Avrupa Birliği’nin en büyük altıncı ticaret ortağı, Avrupa Birliği ise Japonya’nın en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda. Avrupa Birliği ve Japonya arasında toplam ticaret hacminin 2016 yılında 125 milyar Avro seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından şimdiye kadar yapılan en büyük ve en kapsamlı ikili anlaşmalardan biri olduğu belirtilen anlaşma ile kurulacak serbest ticaret bölgesinin 600 milyon insanı ve küresel ekonominin %30’unu kapsayacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Komisyonu anlaşmayı Avrupa Parlamentosu ve Üye Ülkelerin onayına sunacak. Anlaşmanın gelecek yıl imzalanması hedefleniyor.

Anlaşmanın kazananı AB tarımsal gıda sektörü olacak

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Japonya ile kurulacak yeni ticaret ilişkisinde Avrupa gıda sektörünün en fazla fayda sağlayacak sektör olduğu belirtildi.

AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Başkanı Phil Hogan:

“Bu anlaşma Avrupa Birliği’nin tarımsal gıda ticaretinde şimdiye kadar sonlandırdığı en önemli ve en geniş kapsamlı anlaşma.”

Anlaşma Avrupa gıda ihracatçılarının 127 milyon Japon tüketiciye erişimini kolaylaştıracak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Japonya’nın Avrupa Birliği’nden ithal ettiği peynirlere uyguladığı %29,8 oranında vergi kaldırılacak. Benzer bir şekilde şarap ihracatçıları da günümüzde %15 oranında uygulanan vergiden muaf olacak.

Komisyon, anlaşma ile AB’nin Japonya’ya sığır eti ihracatının “önemli ölçüde” artmasını sağlayacağını ve taze ürünlerde de “neredeyse” vergiden muaf olacağını açıkladı.

Japonya aynı zamanda Avrupa Birliği müzakerecilerinin uluslararası ticaret anlaşmalarında önemli bir öncelik olarak nitelendirdiği Avrupa’nın Coğrafi İşaret sistemini tanımayı kabul etti.

AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Başkanı Phil Hogan; “Bu anlaşma Avrupa Birliği’nin tarımsal gıda ticaretinde şimdiye kadar sonlandırdığı en önemli ve en geniş kapsamlı anlaşma.” açıklamasında bulundu.

Hogan; “Anlaşma tarımsal gıda ihracatçılarımıza oldukça büyük, olgun ve sofistike bir pazarda muazzam büyüme fırsatları sunacak. İhracat profilimize uygun model bir serbest ticaret anlaşması geliştirmekte başarılı olmanın yanı sıra aynı zamanda ortağımızla karşılıklı yarar sağlayabileceğimiz bir anlaşma ortaya koyabildik. Bu, Avrupa Birliği’nin uluslararası ticareti ve ticaretin kurallarını şekillendirmede dünya çapında lider ve standart belirleyici olduğunu gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

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