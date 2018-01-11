AB ve Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı kriz dönemi öncesi düzeye düştü

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Kasım 2017’de Avro Bölgesi’nde (EA19) %8,7’ye düştü. Bu oran Kasım 2017’de %8,8, Kasım 2016’da ise %9,8 idi. Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat bunun, Ocak 2009’dan sonra kaydedilen en düşük oran olduğu belirtti.

Eurostat’a göre, Kasım 2017’de AB28’de işsizlik oranı %7,3, Ekim 2017’de %7,4 ve Kasım 2016’da %8,3 idi ve bu oran Ekim 2008’den itibaren kaydedilen en düşük oran oldu.

Kasım 2017’de işsizlik oranı Kıbrıs’ta %11’e düştü. Bu oran Ekim 2017’de %10,5, Kasım 2016’da ise %13,1 düzeyindeydi. Buna göre bu oran AB’de yıllık bazda kaydedilen üçüncü en büyük düşüş oldu. Aynı ayda işsizlik oranı; erkeklerde %10,9 kadınlarda ise %11,2 olarak görüldü. Eurostat’a göre Kasım 2017’de Kıbrıs’taki işsizlerin sayısı 47 bine ulaştı (Ekim 2017’de 45 bin Kasım 2016’da ise 55 bin kişiydi).

Eurostat, AB28’de kaydedilen 18.116. 000 işsiz erkek ve kadınların 14. 263. 000’nun Avro Bölgesi’nde yaşadığı ve Kasım 2017’de işsiz oldukları değerlendirmesinde bulundu. Ekim 2017’yle kıyaslandığında, AB28’de işsizlerin sayısı 155. 000 ve Avro Bölgesi’nde de 107. 000 kişi azaldı. Kasım 2016’ya kıyasla, işsizlik oranı AB28’de 2. 133. 000 ve Avro Bölgesi’nde 1. 561. 000 kişi azaldı.

Üye ülkeler arasında Kasım 2017’de en düşük işsizlik oranı; Çek Cumhuriyeti (%2,5), Malta ve Almanya’da (ikisi de %3,6) kaydedildi. En yüksek işsizlik oranı ise; Yunanistan (Eylül 2017’de %20,5) ve İspanya’da (%16,7) kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla, zaman içinde karşılaştırılabilir verilere göre işsizlik oranı tüm üye ülkelerde düşüş kaydetti. En büyük düşüşler Yunanistan (Eylül 2016-Eylül 2017 arası %23,2’den %20,5’e), Portekiz (%10,5’den %8,2), Hırvatistan (%12,5’den %10,4’e) ve Kıbrıs’ta (%13,1’den %11’e) görüldü. Kasım 2017’de, Britanya’da işsizlik oranı %4,1 ile Ekim 2017’ye kıyasla istikrarlı ve Kasım 2016’ya kıyasla %4,6 daha düşük olarak kaydedildi.

Kasım 2017’de, AB28’de işsiz 3. 698. 000 gençten (25 yaş altı) 2. 624. 000 Avro Bölgesi’nde bulunuyordu. Kasım 2016’ya kıyasla, gençler arasında işsizlik oranı AB28’de 429 bin, Avro Bölgesi’nde ise 286 bin kişi azaldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Kasım 2017’de, genç işsizlerin oranı AB 28’de %18,2’den %16,2’ye, Avro Bölgesi’nde ise %20,5’ten %18,2’ye düştü. Kasım 2017’de, en düşük oranlar; Çek Cumhuriyeti (%5,0 ) ve Almanya’da (%6,6), en yüksek oranlar ise; Yunanistan (Eylül 2017’de de %39,5), İspanya (%37,9) ve İtalya’da (%32,7) kaydedildi.