AB ve Avro Bölgesi’nde %+0,6, 2017’nin 4. çeyreğinde %+2,6 ve yıllık bazda %2,7 büyüme kaydedildi

Eurostat tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre, mevsimsel düzeltilmiş Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) hem AB’de hem de Avro Bölgesi’nde bir önceki çeyreğe kıyasla 2017 yılının dördüncü çeyreğinde %0,6 arttı.

2017’nin 3. Çeyreğinde GSYİH her iki bölgede de %0,7 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2017’nin 4. çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH Avro Bölgesi’nde %2,7 AB28’de ise %2,6 arttı. Bir önceki çeyrekte bu oran her iki bölgede de %+2,8 idi.

Eurostat tüm 2017 yılı boyunca GSYİH’nın her iki bölgede de %2,5 arttığını duyurdu.