AB ve Avro Bölgesi’nde %+0,6, 2017’nin 4. çeyreğinde %+2,6 ve yıllık bazda %2,7 büyüme kaydedildi Reviewed by Momizat on . Eurostat tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre, mevsimsel düzeltilmiş Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde bir önceki çey Eurostat tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre, mevsimsel düzeltilmiş Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde bir önceki çey Rating: 0
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AB ve Avro Bölgesi’nde %+0,6, 2017’nin 4. çeyreğinde %+2,6 ve yıllık bazda %2,7 büyüme kaydedildi

Haber Tarihi:: 31 Ocak 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat tarafından yapılan ön değerlendirmelere göre, mevsimsel düzeltilmiş Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) hem AB’de hem de Avro Bölgesi’nde bir önceki çeyreğe kıyasla 2017 yılının dördüncü çeyreğinde %0,6 arttı.

2017’nin 3. Çeyreğinde GSYİH her iki bölgede de %0,7 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, 2017’nin 4. çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş GSYİH Avro Bölgesi’nde %2,7 AB28’de ise %2,6 arttı. Bir önceki çeyrekte bu oran her iki bölgede de %+2,8 idi.

Eurostat tüm 2017 yılı boyunca GSYİH’nın her iki bölgede de %2,5 arttığını duyurdu.

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