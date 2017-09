AB ve ABD’den,karşılıklı sigorta-reasürör anlaşması… (english)

EU and US sign bilateral agreement on insurance and reinsurance

The EU and the US are today due to sign a landmark bilateral agreement on insurance and reinsurance. The signature marks the final step in more than 20 years of discussions and a year of formal negotiations between the European Commission and the US Department of the Treasury and Office of the Trade Representative. The agreement will boost consumer protection and cut costs and red tape for EU insurers and reinsurers active in the US. In their joint statement, the EU and the US said: “The Agreement represents a major step forward in U.S.- EU cooperation on insurance and reinsurance, conveying benefits to EU and U.S. insurers and reinsurers operating across the Atlantic, by offering them enhanced regulatory certainty, while maintaining robust consumer protections.” In line with the objectives of the Investment Plan for Europe and the Capital Markets Union, the agreement will enable reinsurers to boost their investment capacity. EU reinsurers estimate that they have about $40 billion of collateral posted in the US, which could instead be invested to create jobs and growth. The opportunity cost is estimated at around $400 million per year. The Agreement will enhance consumer protection by facilitating the exchange of information between EU and US supervisors. The Agreement also brings prudential benefits: for instance, EU insurers and reinsurers will have to prepare only one risk and solvency assessment (ORSA) in light of their specific risk profile. This assessment will also be used by US supervisors. The signature allows parts of the Agreement to become immediately applicable on a provisional basis.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/bilateral-relations_en#bilateral-relations-on-insurance

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3426_en.htm

“AB ve ABD anlaştı, reasürör ve sigortacılar mutlu”

JLT Türkiye’nin CEO’su Servet Gürkan, ABD ve AB arasında gerçekleşen uluslararası sigorta ve reasürans düzenlemelerini güncelleyen ve sermayeyi yatırım konusunda daha fazla serbest bırakan anlaşma hakkında bir yazı kaleme aldı.

Yazısında bu anlaşmanın reasürör ve sigortacılar tarafından olumlu karşılandığını anlatan JLT Türkiye’nin CEO’su Servet Gürkan, “Anlaşma ile nitelikli reasürörler için teminat ve yerel mevcudiyet şartlarını ve her iki bölgede faaliyet gösteren sigortacılar ve reasürörler için anlamlı bir şekilde düzene tabi tutulan grup denetleme gerekliliklerini ortadan kaldıracak. Bu suretle ABD şirketlerinin AB’de iş yapabilme becerisi arttırılacak” diye yazdı.

JLT Türkiye’nin CEO’su Servet Gürkan’ın kendi bloğunda “AB ve ABD anlaştı, reasürör ve sigortacılar mutlu” başlığıyla bugün (26 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

20 yılı aşkın süredir gündemde olan sigorta ve reasürans anlaşmasına AB ve ABD imza attı.

Anlaşma ile nitelikli reasürörler için teminat ve yerel mevcudiyet şartlarını ve her iki bölgede faaliyet gösteren sigortacılar ve reasürörler için anlamlı bir şekilde düzene tabi tutulan grup denetleme gerekliliklerini ortadan kaldıracak. Bu suretle ABD şirketlerinin AB’de iş yapabilme becerisi arttırılacak.

AB ve ABD’nin 20 yılı aşkın tartışmalar ve resmi görüşmelerin sonrasında sigorta ve reasürans konusunda ikili bir anlaşma imzaladı. Reasürans ve sigorta şirketleri söz konusu anlaşmadan dolayı mutlu. Amerika Reasürans Derneği Başkanı Frank Nutter, “Anlaşmayı yürüten idareyi takdir ediyoruz, önemli bir kilometre taşı ve ABD devlete dayalı düzenleyici sistemin gücünü tanıyor ve bu mekanizma arasındaki güçlü düzenleyici işbirliğini biçimlendiriyor. Önemli olan ise ABD ve Avrupa Birliği, başkalarının uyması gereken iyi düzenlenmiş yargı alanları arasında bir düzenleyici işbirliği modeli oluşturdu.” diye konuştu.

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından müzakere edilen anlaşma, tüketiciyi korumaya devam ederken sigortacı için bürokratik işlemlerini reasürörler için de teminat gerekliliklerini azaltmayı öngörüyor. Anlaşma yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onay vermesi gerekiyor.

