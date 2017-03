AB ve AB Bakanlığından 22 Mart “Dünya Su Günü” açıklaması (english)

Statements on World Water Day on 22 March 2017

In a Joint Statement by Vice-President Katainen, Commissioner Vella and Commissioner Hogan on World Water Day, the Commission reinforces its call for a more circular economy, promoting innovative water reuse in the EU which is good for jobs, farms and the environment. This is welcome news for the more than 1 million who work in the European water sector: “Water is essential for human health, to the natural environment and a precious resource for many sectors of the economy, where output and jobs in areas such as agriculture, navigation and energy production are often strongly water-dependent…Over the past decades, thanks to appropriate regulatory action, billions of euro of investment, and the efforts of millions of people working together, EU citizens can enjoy clean drinking and bathing waters.” On the same occasion, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission Mogherini made as well a Declaration on behalf of the EU reiterating the EU’s “commitment, through Agenda 2030, to achieve access and sustainable management of water and sanitation for all, in particular to the most vulnerable groups. Our commitment to leaving no-one behind means that no-one should be deprived of access to clean water. The European Union has provided more than 2.2 billion euro to water and sanitation projects in more than 62 countries worldwide since 2007. The EU is determined to continue supporting people affected by natural and man-made disasters, by providing life-saving access to safe and clean water.”

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

Dünya üzerindeki kıt su kaynaklarının, koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimine dikkat çekilmesini amaçlayan 22 Mart “Dünya Su Günü”, bu yıl “su ve atıksu” teması ile kutlanmaktadır.

Nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği gibi pek çok etken sebebiyle su kaynaklarının gerek miktar gerekse kalite açısından büyük baskı altında bulunduğu bilinmektedir. Yaşamın temel kaynağı olan temiz, sağlıklı ve yeterli miktarda suya erişim konusunda günümüzde halen dünyanın özellikle bazı bölgelerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Öte yandan, küresel çapta üretilen atıksuların büyük bir bölümünün ise herhangi bir arıtma işlemine veya geri kullanıma tabi tutulmadan ekosisteme geri verildiği, bu durumun da çevre ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunlara sebebiyet vermenin yanı sıra ekonomik açıdan da israfa yol açtığı kaydedilmektedir.

Kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açık, atık suların uygun teknolojilerden faydalanılarak arıtılmasını ve akabinde, tarım, sulama ve enerji gibi çeşitli alanlarda tekrar kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Atıksuların, çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde arıtımının gerçekleştirilmesi ve yeniden kullanılarak ekonomiye girdi oluşturması sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında da kilit role sahiptir.

Nitekim Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel çapta arıtmaya tabi tutulmayan atıksu oranının yarıya indirilerek güvenli biçimde geri kullanımın teşvik edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, arıtılmış atıksuların güvenli biçimde yeniden kullanılması, AB tarafından yakın dönemde benimsenen “döngüsel ekonomi” yaklaşımının hedefleri arasında da yer almaktadır.

Atıksu yönetimi, 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan Çevre ve İklim Değişikliği Faslı kapsamında ülkemizde yürütülen AB mevzuatına uyum çalışmalarının önemli alt başlıklarından biridir. Bu çerçevede, ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yansıra, AB destekli birçok altyapı yatırımı projesi de ülkemizde başarıyla hayata geçirilmektedir.

2002-2006 mali döneminde atıksu altyapı projelerine AB fonlarından 22,5 milyon Avro harcanmıştır. 2007-2013 mali döneminde ise toplam bütçesi yaklaşık 650 milyon avro olan 27 adet içme suyu ve atıksu altyapı projesinin inşaatına başlanmış olup, bugün itibariyle tamamlanan 13 adet proje işletmeye alınmıştır.

2014-2016 yılları arasında su sektörü ile ilgili yatırımlara AB fonlarından ayrılan miktar toplamda 79 milyon Avro olup, projelerin hazırlık çalışmaları halen devam etmektedir.

Atıksu yönetimi alanında AB mevzuatına uyum ve uygulamanın sağlanması konularında ülkemizde kaydedilen her yeni gelişme, vatandaşlarımızın hayat kalitesinin daha da artırılmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.