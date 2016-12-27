AB vatandaşlarının korkusu göç ve terör!

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat tarafından gerçekleştirilen Standart Eurobarometre 2016 Sonbahar araştırmasının sonuçlarına göre, göç ve terör, AB vatandaşları tarafından AB’nin en önemli sorunları olarak değerlendirilmeye devam ediyor. AB Komisyonu tarafından belirlenen politika öncelikleri de, AB vatandaşlarından destek görüyor.

AB vatandaşlarının %45’i (ilkbahar araştırmasına kıyasla üç puanlık düşüş) göç, %32’si (ilkbahar araştırmasına kıyasla yedi puanlık düşüş) terörü AB’nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar olarak listelerken, bu iki sorunu, anket katılımcılarının %20’si tarafından en önemli üçüncü sorun olarak belirlenen ekonomi (ilkbahar araştırmasına kıyasla bir puanlık artış) takip ediyor. Üye ülkelerin kamu maliyesi ve istihdam ise ilk beşe giren diğer konular.

Göç öncelikli sorun

Göç, İspanya ve Portekiz dışında tüm üye ülkelerde AB için öncelikli sorun olarak tespit ediliyor. Üye ülkeler düzeyinde ise işsizlik, göç ve ekonomi en önemli sorunlar olarak öne çıkıyor.

Eurostat tarafından açıklanan Standart Eurobarometre 2016 Sonbahar araştırmasının diğer bazı sonuçları da şöyle:

-AB vatandaşlarının %69’u göç alanında ortak AB politikasını destekliyor ve %61’i AB ülkelerinden göçe olumlu bakıyor. Anket katılımcılarının %56’sı AB dışından göçe olumsuz yaklaşıyor.

siginmaci-tekne-gidahattiAB genelinde serbest dolaşıma destek

-Vatandaşların %81’i AB genelinde serbest dolaşımı destekliyor.

-Euro’ya destekte az bir yükseliş gözlemleniyor (AB genelinde %58, Euro Alanı’nda %70).

-Yatırımlara ilişkin olarak özel yatırımların kamu yatırımları ile teşvik edilmesi AB vatandaşlarının %56’sı tarafından destekleniyor.

-AB kurumlarına güven üç puan yükselerek %36’ya ulaştı. Ulusal parlamentolar ve hükümetlere olan güven de yükselmekle birlikte, AB düzeyine kıyasla daha düşük seyrediyor.

-Her 10 AB vatandaşından dördü, görüşlerinin AB düzeyinde dikkate alındığını düşünüyor.

-Avrupalıların %67’si kendisini AB vatandaşı olarak hissediyor.

avrupa-sokak-gidahattiAB, istikrar alanı

Sonbahar Anketi ile birlikte yayınlanan AB’nin Geleceği üzerine özel bir anketten öne çıkan bazı sonuçlar da şöyle:

-AB vatandaşlarının üçte ikisi (%66) AB’yi sorunlu bir dünyada istikrar alanı olarak görüyor.

-Katılımcıların %60’ı AB projesinin Avrupalı gençlere gelecekle ilgili fırsatlar yarattığına inanıyor.

-Vatandaşların %82’si serbest pazar ekonomisinin üst düzey sosyal koruma ile yürütülmesi gerektiğine inanıyor.

-Her 10 Avrupalıdan altısı, farklı alanlarda karar alma süreçlerinin AB düzeyinde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Terörle mücadele, demokrasi ve barışın desteklenmesi, çevre koruması, kadın-erkek eşitliği, AB dışından göçe ilişkin konular yoğun olarak bu alanlar arasında sayılıyor.

Ajanslar